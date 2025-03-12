Bir günde iki trilyon dolar buharlaştı: Gümrük vergileri ABD piyasalarını vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları ve buna karşı atılan misilleme adımları küresel ticarette gerilimi tırmandırırken, resesyon korkusuyla ülke borsalarının kaybı yaklaşık 2 trilyon dolar oldu. Trump, pazar günü verdiği bir röportajda, tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna, "Böyle konularda tahmin yapmaktan nefret ediyorum" cevabını vermişti. Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır" demişti.

KARAMSAR GÖRÜNÜM HAKİM

Trump'ın yaptığı açıklamalar, tarifelerle birlikte ticarette artan gerilimin ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceğine dair endişeleri körükledi. Geçen hafta açıklanan istihdam verilerinden alınan sinyaller ABD'deki büyümeye ilişkin riskleri desteklerken, tüketicilerin enflasyon beklentileri de kötüleşti. Ekonomistler son günlerde ABD için resesyon tahminlerini yükseltirken, giderek daha karamsar bir görünüme işaret etti.

KORKU ENDEKSİ YÜZDE 19 ARTTI

Son gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükseldi. New York borsasında endeksler de önceki gün kayıplarını derinleştirirken, Dow Jones, gün içinde 1100 puanın üzerinde kayıpla 41.612,92 seviyesine kadar indi. S&P 500 endeksi de 155 puan düştü ve yüzde 2,69 azalarak 5.614,71 puana geriledi. Endeksler arasında en yüksek oranda kaybı yüzde 4 azalışla Nasdaq gördü.

TESLA'NIN BİR AYLIK KAYBI %32'Yİ AŞTI

2022'den bu yana en kötü gününü yaşayan endeks, 700 puanın üzerinde azalışla 17.468,32 puana indi. Böylelikle S&P 500 endeksi, 19 Şubat'ta ulaştığı zirvesine göre yaklaşık yüzde 7, Nasdaq endeksi de 16 Aralık 2024'te gördüğü en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 13'ten fazla değer kaybetmiş oldu. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri de hisselerinde derin kayıplar yaşarken, piyasalardan yaklaşık 2 trilyon dolar silindi. Seçime girmediği halde Trump’ın ekonomi yönetimine dahil ettiği Elon Musk’ın şirketi Tesla'nın hisseleri ise son 5 günde yüzde 18 düştü. Bir aylık kayıp da yüzde 32’yi aştı. Trump hisselere destek olmak amacıyla bir adet Tesla marka otomobil satın alacağını duyurdu.

CEO'LARLA BULUŞACAK

Endişelerin artması üzerine Trump, ABD'li büyük şirketlerin CEO'larıyla da buluşacak. Trump, Washington'daki Business Roundtable toplantısında yaklaşık 100 genel müdürle bir araya gelecek.

Trump'ın Yeni planı Çin gemilerine ek ücret

Attığı adımlarla küresel ticaretteki dengeleri sarsan Trump'ın yeni hedeflerinden biri de deniz yolu taşımacılığı oldu. Trump yaptığı yeni düzenlemelerle şimdi de ABD limanlarına yanaşan Çin bandıralı gemilerden tonaj bazlı ücretler talep etmeyi planlıyor. Aynı zamanda Çin menşeli bileşenler kullanılarak üretilen kargo elleçleme ekipmanlarına gümrük tarifeleri uygulanması öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde büyük konteyner taşıyıcıları için maliyet artışını beraberinde getirebileceği tahmin ediliyor.







