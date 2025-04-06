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BM: Küresel ekonomi tehdit altında

BM: Küresel ekonomi tehdit altında

04:006/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ekonomik bağımsızlık bildirgesi’ olarak açıkladığı tarifeler küresel ticarette yeni bir dönemi başlatırken, bunun sonuçlarına ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'ndan (UNCTAD) yapılan açıklamada, Trump’ın yeni gümrük tarifeleriyle küresel ticaret sisteminin kritik bir aşamaya girdiği ve bunun başta en kırılgan ekonomiler olmak üzere büyüme, yatırım ve kalkınma alanlarındaki ilerlemeyi tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.


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Açıklamada, artan gümrük tarifeleriyle küresel ekonomik büyümenin daha da düşebileceği öngörüsünde bulunularak, şunlar kaydedildi: “Düşük büyümeli, yüksek borçlu bir küresel ekonomide, yüksek gümrük tarifeleri yatırım ve ticaret akışlarını zayıflatma riski taşır. Zaten kırılgan olan bir ortama belirsizlik katar. Bu durum güveni sarsabilir, yatırımları yavaşlatabilir ve özellikle en kırılgan ekonomilerde kalkınma kazanımlarını tehdit edebilir. Aynıca pek çok düşük gelirli ekonomi ‘mükemmel fırtına’ ile karşı karşıya kalabilir.”


#Ekonomi
#BM
#tehdit

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