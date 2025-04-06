BM: Küresel ekonomi tehdit altında

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ekonomik bağımsızlık bildirgesi’ olarak açıkladığı tarifeler küresel ticarette yeni bir dönemi başlatırken, bunun sonuçlarına ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'ndan (UNCTAD) yapılan açıklamada, Trump’ın yeni gümrük tarifeleriyle küresel ticaret sisteminin kritik bir aşamaya girdiği ve bunun başta en kırılgan ekonomiler olmak üzere büyüme, yatırım ve kalkınma alanlarındaki ilerlemeyi tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.