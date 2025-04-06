Gençlerden yerli sulama ve gübreleme çözümü

Tarımda bilinçsiz sulama ve gübrelemenin önüne geçmek amacıyla yola çıkan Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencileri, Toprakta Analiz ve Reaktif Nitelikli Element Modülü (TARNEM) Projesini geliştirdi. Projeyi geliştiren Fizikte Teknolojik Araştırmalar (Fizita) Takımı üyelerinden Seher Güldemir, Türkiye'deki tarımın daha değerli, daha sağlıklı, daha temiz içerikli ve su israfının olmadığı bir yöne evrilmesini isteyerek projeyi başlattıklarını söyledi. Güldemir, “Ailesi çiftçi olan arkadaşımızın üretim yaparken ihtiyaç duyduğu eksiklikleri anlatması üzerine harekete geçtik. Türkiye'deki tarımın daha değerli, daha sağlıklı, daha temiz içerikli ve su israfının önüne geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.





SENSÖRLE TAKİP

Genç ekip, geliştirdikleri cihaz ile toprağı analiz ediyor, bilinçsiz sulama ve gübrelemenin önüne geçmeyi hedefliyor. Her 25 santimde 9 sensörü ile toprağı detaylı analiz edebilen TARNEM projesi toprağa gerekli olan su miktarını ve gübre miktarının belirlenmesi için veriler sunuyor. Sürdürülebilir tarım için ortaya çıkarılan bir tarım teknolojisi olan TARNEM, TEKNOFEST 2024’te Tarım Teknolojileri Yarışması'nda “En İyi Sunum Ödülü” almaya da hak kazandı. Ekip, çeşitli sensörler sayesinde bitki gelişimi için gereken birden fazla faktörü tek bir sistemle ölçebiliyor. Ölçümler sonucunda ise ürüne özel yapılması gerekenler, söz konusu uygulama üzerinden üreticiye sunuluyor.





HEDEF SU VERİMLİLİĞİ

Projeyi geliştiren ekibin üyesi olan Nurcan Özen, tarımda yapılan yanlış sulamayı önlemeyi hedeflediklerini söyledi. Özen, “Tarımda yaptığımız hatalar neler onlara baktık ve bu hatalara biz nasıl önlemler alabiliriz diye düşünmeye başladık. Dünyada büyük bir su kıtlığı riski var ve bunun en büyük etkenleri de bilinçsiz sulamalardan kaynaklı. İlk olarak bu soruna yoğunlaştık” diye anlattı.



