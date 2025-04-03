Hurda araçlar yerli ve milli silahlar için ham madde olacak

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, hurda araçların bedelsiz şekilde haciz ve rehin işlemleri kaldırıldı. Toplam 19 hurda araç ve yaklaşık 100 ton hurda metal MKE'ye devredildi. Bu malzemelerin büyük kısmı, yerli ve milli silahların üretim sürecinde ham madde olarak değerlendirilecek. Böylece sadece belediye bütçesine 1 milyon lira maddi kazanç sağlanmakla kalınmadı, aynı zamanda savunma sanayisine de stratejik katkı sunulmuş oldu.