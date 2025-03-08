Yerli MERKÜT’e termal sistem

İnsansız hava araçlarından füze sistemlerine Türk savunma sanayiinin geliştirdiği ileri teknolojiler bir bir artıyor. TİTRA Teknoloji tarafından geliştirilen İHA MERKÜT’e yeni özellikler eklendi. Yerli olarak üretilen MERKÜT’e bu kez de yüksek çözünürlüklü ve geniş görüş açılı termal görüntüleme sistemi entegre edildi.
Pasifik Teknoloji’nin, savunma sanayii teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketi TİTRA Teknoloji'nin iştiraki SAVX Teknoloji tarafından, yaklaşık bir yıl içinde geliştirilen üstün özelliklere sahip FPV kamikaze İHA MERKÜT’ün, yetenekleri artmaya devam ediyor. Yerli olarak üretilen MERKÜT’e bu kez de yüksek çözünürlüklü ve geniş görüş açılı termal görüntüleme sistemi entegre edildi.
20 dakika uçuş süresi
MERKÜT yönlendirilmiş mühimmat sistemi, yüksek emniyetli tapa sistemi ve yaklaşma sensörlü otomatik patlama özellikleri ile kullanım kolaylığı ve etkin görev imkanı sunuyor. Elektronik harp ortamlarında son derece etkili bir şekilde görev yapabilme kapasitesine sahip MERKÜT, 20 dakika uçuş süresinin yanı sıra 8 kilometre haberleşme menziliyle önemli bir avantaj sunuyor.
Gece görevi
Tüm yeteneklerine ek olarak termal görüntüleme kabiliyeti ile donatılan MERKÜT, gece görevlerini mümkün hale getirerek, kamikaze İHA’ların etkisini artırmayı hedefliyor. Gece görüş kabiliyeti ile donatılan MERKÜT ile ilgili çalışmalar hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş, şöyle konuştu: