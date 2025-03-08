Yerli MERKÜT’e termal sistem

“Gelişmiş görüntüleme sistemleri, hedef tespit ve takip yazılımları, elektronik karıştırmaya dayanıklı haberleşme sistemleri üzerinde çalışmalarımıza sürdürüyoruz. Sürekli inovasyon gerçekleştiren yerli bir şirket olarak, bu kez de operatörün takip ve farkındalık süreçlerini daha üst seviyelere taşıdık. FPV kamikaze dronlarımızın yazılımsal ve donanımsal kabiliyetlerini sürekli geliştirmeye kararlıyız.”