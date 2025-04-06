Savunmadan rekor ihracat: Üç ayda yüzde 72 artışla 1,7 milyar doları aştı

Türk savunma sanayii, son yıllarda yerli silah teknolojilerine yaptığı yatırımlarla uluslararası arenadaki yükselişini sürdürüyor. Devletin millî çalışmalarının yanında özel sektörün de hayata geçirdiği projeler savunma sanayiinde Türkiye’yi atağa kaldırdı. Ekonomik anlamda dışa bağımlılığı azaltan, güvenlik açısından da ciddi mesafe kaydeden ülkemizin bu alandaki başarısını ihracat rakamları da ortaya koydu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sanayii ihracatı martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 147'lik rekor artışla 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi. Savunma ve havacılık sanayii ihracatı, Ocak 2025’te yüzde 16 artışla 383 milyon 148 bin dolar, Şubat 2025’te ise yüzde 44 yükselişle 434 milyon dolar olmuştu. Böylece savunma ve havacılık sanayii toplamda 1,7 milyar doları aşan ilk çeyrek ihracat performansıyla da göz doldurdu. Sektör ihracatı geçen yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında yüzde 72 oranında büyüme kaydetti.





1.100'DEN FAZLA PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni teslimatlar, devam eden savunma sanayii projeleri ve teknoloji yatırımlarının ihracat rakamlarını daha da yukarı taşıması bekleniyor. Türk savunma ve havacılık sanayii hedefleri arasında yerlilik oranının artırılması, ihracat rakamlarının yükseltilmesi, ciroda büyüme sağlanması ve istihdamın güçlendirilmesi bulunuyor. Türkiye savunma ve havacılıkta 2025 yılı için 7,3 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Geçen sene 7,1 milyar dolarlık ihracata imza atan sektörün 2025 sonunda 18,2 milyar dolarlık ciroya ulaşması öngörülüyor. Sektörde istihdam edilen kişi sayısının 110 bine ulaşması planlanıyor. Verilere göre, sektörde şu an 90 bin 969 kişi çalışıyor. 3 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması, 1.100'den fazla projesi ve 100 milyar doların üzerinde iş hacmiyle dikkat çeken savunma sanayiinin gelişiminde ASELSAN, Roketsan, Baykar ve TUSAŞ gibi önemli aktörlerin yürüttüğü yeni çalışmaların payı büyük olacak.





KATMA DEĞERLİ ÜRÜN SATIŞI KALICI HALE GELDİ

Türkiye'nin bu alanda sergilediği güçlü performansı değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, temel hedefleri olan yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağladıklarını vurguladı. Görgün, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetlerinin de etkisiyle, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'lerimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlerle devam edeceğiz."





NATO İLK SIRADA

Türkiye 2024 yılındaki 7,1 milyar dolarlık ihracatın 3,7 milyar dolarını, NATO ve ABD’ye yapmıştı. Savunma ihracatında ilk sıralarda ABD, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan yer aldı. Geçen yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç edildi. 2024’ün savunma ve havacılık sektörünün ihracat şampiyonu Baykar olmuştu. 2023’te 1 milyar 766 milyon dolar ihracat yapan Baykar, 2024’te 1 milyar 831 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Baykar’ı 750 milyon dolar ile TUSAŞ Havacılık ve 644 milyon dolar ile ASFAT takip etti. ASELSAN ise 217 milyon dolar ihracat ile 7’nci sıraya yerleşti.



