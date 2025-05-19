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Ekonomi
Brent petrolün varili 65,04 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 65,04 dolardan işlem görüyor

09:1819/05/2025, Pazartesi
AA
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ABD Merkez Bankasının para politikası stratejilerindeki belirsizliklerle beraber brent petrolün varili 65,04 dolardan işlem görüyor
ABD Merkez Bankasının para politikası stratejilerindeki belirsizliklerle beraber brent petrolün varili 65,04 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,04 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,56 azalarak 65,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların değişiminde, ABD Merkez Bankasının para politikası stratejilerindeki belirsizlikler, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ve küresel petrol arzının artacağına yönelik haber akışı etkili oluyor.


ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine yatışsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının sonuçlarına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), bu yıla ilişkin küresel petrol arzı artış öngörüsü fiyatları baskıladı.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol arzı nisanda önceki aya göre günlük yaklaşık 160 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 67,08 doların direnç, 60,10 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



#Batı Teksas türü (WTI)
#Brent Petrol
#petrol fiyatları
#tarife gerilimi
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