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Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

08:4919/05/2025, Pazartesi
AA
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Can kaybının yaşanmadığı olayda, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Hasan K. (39) ile arkadaşı İbrahim Ç. (32), Celilkırı köyü yolunda bulunan açık alanda önceden husumetli oldukları Metehan Y. (17), Mert S. (17) ve Okan K. (17) ile karşılaştı.


İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K. ve İbrahim Ç. vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.


Kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar, tedavi altına alındı.​​​​​​​






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