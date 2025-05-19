Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Miras kavgası felaketle sonuçlandı: Öfkelenen kardeş ağabeyini ve yengesini vurdu genç kadın hayatını kaybetti

Miras kavgası felaketle sonuçlandı: Öfkelenen kardeş ağabeyini ve yengesini vurdu genç kadın hayatını kaybetti

07:4119/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Demir çifti, henüz bir yıllık evliydi.
Demir çifti, henüz bir yıllık evliydi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Serkan Demir (38), miras yüzünden aralarında husumet bulunan kardeşi Emrah Demir (35) ve yengesi Safiye Demir'i (34) tabanca ile vurdu. Safiye Demir öldü, Emrah Demir ise yaralandı.

Bir süredir aralarında miras anlaşmazlığı sebebiyle husumet oluşan Serkan Demir ile aynı binanın zemin katta oturan Emrah Demir ve eşi Safiye Demir arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Serkan Demir olayın hemen ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emrah ve Safiye Demir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Safiye Demir



#tokat
#kavga
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'yken nüfusu en az olan ikinci bölgesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'deki 500 bin TL'lik sorunun yanıtı