Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta vahşet: Tartıştığı adamı boynundan baltayla vurdu

Sivas'ta vahşet: Tartıştığı adamı boynundan baltayla vurdu

00:4813/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Boynundan baltayla vurulan vatandaşa yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.
Boynundan baltayla vurulan vatandaşa yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

Sivas'ta iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, elinde bulunan baltayla karşısındaki vatandaşın boyun kısmından vurdu. Aldığı balta darbesiyle ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu boynundan baltayla vurularak yaralanan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında meydana geldi. Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., elinde bulunan baltayla Enver Yaman'ın boyun kısmına vurdu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Y.D., gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Sivas
#Kavga
#Balta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?