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14 yaşındaki çocuk oynadığı tüfekle kendisini vurdu

14 yaşındaki çocuk oynadığı tüfekle kendisini vurdu

23:3013/05/2025, Salı
DHA
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14 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
14 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de 14 yaşındaki erkek çocuğunun oynadığı av tüfeği, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde H.A. (14), oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.A. isimli erkek çocuğunun oynadığı av tüfeği, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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