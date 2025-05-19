Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

08:4219/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün il genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yaralama" ve "tefecilik" suçlarına karıştığını tespit etti.


Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 4 yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çapta fişek, 5 kilo 600 gram esrar ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Diyarbakır
#operasyon
#suç örgütü
#tutuklanma
#Yakalanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır 2025? Mobil ve web üzerinden adım adım rehber