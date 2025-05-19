Diyarbakır merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün il genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yaralama" ve "tefecilik" suçlarına karıştığını tespit etti.

Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 4 yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çapta fişek, 5 kilo 600 gram esrar ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.