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Bu kadarına da pes! 112'yi arayıp 'Düdüklü tencere nasıl açılıyor?' diye soranlar var: Gereksiz meşgul edenlere yeni cezalar yolda

Bu kadarına da pes! 112'yi arayıp 'Düdüklü tencere nasıl açılıyor?' diye soranlar var: Gereksiz meşgul edenlere yeni cezalar yolda

07:3519/05/2025, Pazartesi
IHA
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112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayanlara bin 500 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 15 bin TL ceza uygulanacak. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, günlük ortalama 5 bin çağrı aldıklarını söylerken, gereksiz çağrılarla ilgili, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak düdüklü tencerenin nasıl açılacağını sorduğunu ifade etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik düzenleme yürürlüğe girerken, merkezi gereksiz yere meşgul edenlere idari para cezaları uygulanacak. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, günlük ortalama 5 bin çağrı aldıklarını ve gelen çağrıların yüzde 60'ının vakaya dönüştüğünü belirtti:


''İlimiz Acil Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermekte. Günlük çağrı sayımız ortalama 5 bin civarında, bu da yıllık 1 milyon 750 bin civarında çağrıya tekabül eder. 2025 yılında şu ana kadar yaklaşık 526 bin çağrıyı cevapladık. Bu çağrıların yüzde 60'ı vakaya dönüşen gerçek çağrılar. Yüzde 40'ı ise genellikle bilgi danışma çağrıları şeklinde sonlanan çağrılardır. Acil Çağrı Merkezi'ni vaka vermeden ısrarla gereksiz meşgul edenlere bin 500 TL idari para cezası uygulanacak, eğer vaka verilip kaynak ataması yapıldıktan sonra olay yerine ilgili ekipler yönlendirilip öyle bir olay olmadığı tutanakla tespit edilirse bunun cezası da 15 bin TL olarak uygulanacak.





HIZLI HİZMET ALINMASI İÇİN TAM VE EKSİKSİZ ADRES VERİLMESİ ÖNEMLİ

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı olarak görev yapan personel ise, ihbarlarda vatandaşların daha hızlı hizmet alabilmesi için adresi tam ve eksiksiz vermeleri gerektiğini ifade etti. Çok sayıda asılsız ve gereksiz ihbarlar aldıklarını kaydeden personel, birkaç örnek verdi:


Binada asansör gelmiyor, şahıs arayıp 'asansör gelmiyor, polis gelsin' şeklinde talepte bulunuyor. Eşine sürpriz yapmak isteyen bir beyefendi vardı, kapıyı gizliden açmaya çalışmış ve eşi hırsız zannederek burayı arayarak ekip talebinde bulunmuştu. Ama olay tamamen farklı yerlere taşındı. Düdüklü tencereyi nasıl açacağını soran şahıslar da oluyor. Bu ve bunun gibi gereksiz çağrılarla karşılaşabiliyoruz.



"VATANDAŞLARIN BİZE YARDIMCI OLMALARINI İSTİYORUZ"

Gereksiz yapılan çağrının o an acil için ihtiyacı olan bir vatandaşın merkeze ulaşmasını geciktirebileceğini de sözlerine ekleyen 112 acil çağrı karşılayıcı personel, "Vatandaşlardan eğer gereksizse burayı aramamalarını rica ediyoruz. Çünkü, ihtiyacı olan bir kişi aradığı zaman biz onun çağrısına geç cevap verip ekiplerin gitmesi geç sürebilir. O yüzden lütfen gereksiz yere burayı aramasınlar. Vatandaşlardan bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.




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