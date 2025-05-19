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Bahçede feci ölüm: Ayağını pat pata kaptıran genç çiftçi hayatını kaybetti

Bahçede feci ölüm: Ayağını pat pata kaptıran genç çiftçi hayatını kaybetti

07:4619/05/2025, Pazartesi
DHA
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Öztürk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öztürk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sakarya'da bahçesinde çalışırken ayağını pat pat denilen tarım aracına ayağını sıkıştıran Kerim Öztürk kurtarılamadı.

Adatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçesinde çalışan Kerim Öztürk'ün (37) pat pat diye tabir edilen tarım aracına ayağı sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.





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