EkonomiÇanakkale Köprüsü havadan görüntülendi
EMLAK

Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları havadan görüntülendi

Çanakkale Köprüsü havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu yıl 18 Mart'ta fore kazıklarının çakılacağının müjdesini verirken köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi. Toplam uzunluğunun 2023 metre olması planlanan Çanakkale Köprüsü Sütlüce ile Şekerkaya mevkii arasına kurulacak ve 2023 yılına kadar hizmete alınacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları havadan görüntülendi
Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları havadan görüntülendi

18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

18 MART'TA FORE KAZIKLARI ÇAKILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 23 metre orta açıklığa sahip uzunluğu ile bitirildiğinde dünyanın en uzun asma köprüsü olması beklenen projenin 18 Mart'ta fore kazıklarının çakılacağının müjdesini verdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

1 yılın ardından 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmalar ve bölgedeki son duruma ait havadan çekilen fotoğraflar da yayınlandı.

Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları havadan görüntülendi

2023 YILINDA AÇILACAK

Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına kurulacak köprünün 2023 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor.

Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları havadan görüntülendi.

Köprü 2x3 şeritli olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Dev köprünün tabliyesi yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor.

Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları havadan görüntülendi

Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.

Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları havadan görüntülendi

325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 adet otoyol tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak.

Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı
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Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı

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