Cepheye sessizce ilerliyor

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda IDEF 2023, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün başladı. Albayrak Grubu’nun sanayi şirketlerinden TÜMOSAN, fuara yerli ve milli 16 ürünle katılıyor. TÜMOSAN’ın zırhlı tekerlekli kara aracı Pusat Hibrit, operasyon sırasında sessiz ilerleme özelliğiyle fuarda büyük ilgi gördü. Hibrit ve konvansiyonel iki versiyonu olan Pusat’ın faz-1 çalışmaları tamamlandı. Yüzde 40 yan eğim yüzde 70 dik eğim çıkabilme özelliğine sahip Pusat’ta X5.4 olarak adlandırılan 310 beygir gücüne sahip motor kullanıldı.

TÜMOSAN Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, “Pusat konvansiyonel ve hibrit isimli iki aracımızı burada sergiliyoruz. İki aracın da 700 kilometre hareket sahası var. Motoru tamamen yerlidir. Beka kabiliyetleri çok yüksek. Teknolojinin gelişmesiyle mayın kiti değiştirilebiliyor. X5.4 diye adlandırdığımız 310 beygirlik motorumuzu kullanıyoruz” dedi.Hibrit versiyonunu da anlatan Gün, şu bilgileri verdi: “Pusat’ın hibrit versiyonu 135 kilovatlık iki tane elektrik motoru jeneratör amaçlı 310 beygir gücüne sahip dizel motor kullanıyoruz. Bu aracımızda sessiz izleme modu var. Yüksek hıza çıkmadığınız sürece ortalama 6-7 saat sessiz izlemeyi gerçekleştirebiliyor.”