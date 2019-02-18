Ekonomi Citigroupun binasına 12 milyar sterlin
EMLAK

Citigroup'tan Londra'daki merkez binasına 1.2 milyar sterlin

Citigroup'un binasına 1.2 milyar sterlin

Citigroup, Londra'daki merkezinin bulunduğu Canada Square adlı gökdeleni AGC Equity Partners'dan satın almaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Canada Square
Canada Square

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD merkezli banka, Canary Wharf bölgesindeki gökdelen için 1.2 milyar (8.2 milyar Türk lirası) sterlin ödeyecek.

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