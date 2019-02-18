Citigroup'un binasına 1.2 milyar sterlin

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD merkezli banka, Canary Wharf bölgesindeki gökdelen için 1.2 milyar (8.2 milyar Türk lirası) sterlin ödeyecek.
Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD merkezli banka, Canary Wharf bölgesindeki gökdelen için 1.2 milyar (8.2 milyar Türk lirası) sterlin ödeyecek.
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