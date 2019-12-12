Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dar gelirliye konut müjdesi: İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz. Ülke genelinde 96 millet bahçesi TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük ilgi görmüştü. Biz de sayıyı artırmaya karar verdik.

Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri.

Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. Bu projenin toplam maliyeti 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.

Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır. Her bölgeye özgü mimari özellikler konutlara yansıtılacak, mahalle kültürü yaşatılacak.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/xaHRujawL4

— Yeni Şafak (@yenisafak) December 12, 2019

"Mahalle kültürü yaşatılacak"

İnsanoğlu göğe yakın değil toprağa yakın yaşamalıdır. Öyle konutlar yapıldı ki, 20-30-40 kat binalar buralarda yaşamak mümkün değil. Komşuluk da kalktı. Komşu ölüyor diğerinin ondan haberi yok. Bu bize yakışmıyor ve yakışmadı. Onun için yeniden mahalle kültürümüzü inşa etmemiz lazım.

Kırsaldan göç eden vatandaşlarımız şehirlerin etrafına gecekondular kurmuşlardır. Popülist siyasetçilerin göz yummasıyla bunların sayısı artmıştır. Bunlara on yıllar boyunca yoksulluğu çoğaltan politikalar eklenince sorun içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Çarpık kentleşme tüm bölgelerimize yayıldı.

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OYNAT Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanoğlu göğe değil toprağa yakın yaşamalıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Günümüzde yüksek katlı binaların sayısındaki artışa değinen Erdoğan, ''insanoğlu göğe değil toprağa yakın yaşamalıdır. 20 katlı, 30 katlı, 40 katlı binaların içinde yaşamak aslında mümkün değildir'' dedi. BiP'te paylaş

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"Gecekondudan geçilmiyor"

İstanbul gibi megapol gibi şehirlerimizde devletin etkinlik gösteremediği gettolar türedi. 1994 yılında belediye başkanı olduğumda karşımızda korkunç bir manzara bulduk. Havası solunmayan, suyu içilmeyen, çöp dağlarının patladığı bir İstanbul devraldık. Bu tabloda siyasi popülizme müsaade etmedik. İzmir'de Kadifekale gecekondulardan geçilmiyor. Ankara'nın ciddi bir kısmı yine öyle. Buralarda kentsel dönüşüm diyerek yola çıktık. Milletimiz en iyisine layıktır inancıyla tek tek sorunların üzerine gittik. 1 milyona yakın TOKİ konutları bunun adımlarıydı. Çarpık kentleşme sorununa çözüm bulmak için kolları sıvadık. Gece konduları şehirle,, sakinlerini de devletle buluşturmanın adımlarını attık. KİPTAŞ ile başlattığımız toplu konut hamlesi bir çok ülkede de gecekondu çözümüne örnek oldu.

Pek çok yerleşim birimimiz modern yerleşim yerleriyle TOKİ projeleri sayesinde tanışmış oldu. Bu projeler bir model oluşturdu.

Diyarbakır bir gezip dolaştığımız zaman 3-5 yıl öncesinin Diyarbakır'ıyla aynı değil. Binalar bitişik nizamda içinden tüneller açılmış bombalar yerleştrilmiş. Hepsini yıktık, TOKİ konutlarıyla o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza insanca yaşamanın imkanını sağladık.

TOKİ Hindistan'dan Endonezya'ya kadar yurt dışında hayata geçirdiği projelerle de ülkemizi temsil ediyor. Milyonlarca insan kiradan düşük taksitlerle ev sahibi oldu. Dar gelirli vatandaşlarımız bugün TOKİ sayesinde modern konutlarda oturuyor.

"Başarılı olmak isteyen önünde bir yol açar, istemeyen arkasına saklanacağı bahane bulur"

Her zaman söylediğim gibi ülkeye ve millete hizmet gönül ve vizyon işidir. Başarılı olmak isteyen önünde bir yol açar, istemeyen arkasına saklanacağı bahane bulur. Birileri sürekli önümüze engeller çıkardı. Mega projelerimizi durdurmak istediler.

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Burası milletin evi benim evim değil. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi burada kısa zamanda açılışını yapacağız. Milletin verdiğini yine millete veriyoruz. Bunu hazmedemeyenler var. Buranın ruhsat sorunu varmış: Yahu Danıştay'ın belgesi ortada. Biz yolumuza devam edeceğiz.

Dünyadaki G20 ülkeler içerisinde Avrupa'da 6., dünyada 17. sıradayız. Muhasır medeniyetler seviyesine yükseldik.

Arifiye Tank Palet Fabrikası

Arifiye Tank Palet Fabrikası meselesi var. Yabancılara sattılar diyor.Satış diye birşey yok. Fabrika zararda olan bir yer teknolojisi ileri derecede değil. Satış değil kiralama işletme ihalesi yapılıyor. 50 milyon dolarlık yatırım yapma şartıyla 25 yıllığına kiraya veriliyor. Bunlar hayatlarında 5 koyun gütmemişler.

SEKA zararına bitmiş batmış fabrikaydı. Biz SEKA'yı kapatacağız dedik. Özel sektör kağıdını ücretsiz gazeteler vs oralardan alsın. Makinelerin olduğu bölümü müze haline dönüştüreceğiz geri kalan kısmı millet bahçesine dönüştüreceğiz. Fabrikalarda çalışanlar da Kocaeli Belediyesi'nde istihdam edilecek. Buradan kar mı edeceğiz zarar mı edeceğiz biz kar etmenin yolundayız.

İstanbul Havalimanı...Buradan bile bizi vazgeçirmek istediler. Şu anda dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi bizim havalimanı. Almanlar Berlin'de 17 yıldır havalimanı yapamadılar. Almanlar hükümete diyorlar ki Türk müteahhitlere verin gelsinler bu havalimanını bitirsinler.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi projesini kaldırtmak için elinden geleni yaptılar. Çalışmalar devam ediyor opera binası olacak.

"İnsana hizmet noktasında gerekirse zarar da ederiz"

Şehir hastanelerimizi karalamak için zarar ediyor diyorlar. Böyle bir şey yok. İnsana hizmet noktasında gerekirse zarar da ederiz. Var mı başka bir şey! Daha çok doktor yetiştireceğiz. İhtiyaçlarımızı gidermek suretiyle hasta başına hemşire, doktor vs daha rahat bir konuma geleceğiz.

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"Kanal İstanbul dünyada çok büyük sükse yapacak"

Çıkmış belediye başkanı 'Kanal İstanbul buraya uymaz' diyor. Sen işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin. Kanal İstanbul'un ihalesini en kısa sürede yapıp çalışmalara başlayacağız.

Kanal İstanbul boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Zaman zaman yalılara çarpan gemiler, çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, siyasi yönden de kurtuluşu olacak ki şimdi kullanmıyorum inşallah Kanal İstanbul dünyada çok büyük bir sükse yapacak.

Bugün başlattığımız 100 bin sosyal konut projesinde hedeflerimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımdır. Kampanyada emeği ve katkısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, TOKİ'ye mimarlarımızdan mühendislerimize kadar kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 100 bin sosyal konut kampanyasının hayırlara vesile olmasını diliyorum.