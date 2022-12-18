Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde kuralar çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Sivas-Merkez, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde yapılacak 800 adet konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

TOKİ tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde Sivas’ın ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura çekimleriyle belirlenmişti. Sivas’ta Merkez, Suşehri ve Şarkışla’da yapılacak 800 konutun hak sahipleri de bugün gerçekleştirilen kurayla belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi salonunda noter tarafından gerçekleştirilen kurada, 800 konut için yapılan 23 bin 856 başvuru değerlendirildi. Hak sahiplerinin belirlendiği 800 konutun 400’ünün Sivas Merkez ilçede, 200’ünün Şarkışla ve 200’ünün Suşehri ilçesinde yapılacağı belirtildi.

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“2 bin 706 konutun hak sahiplerini bugün itibariyle belirlemiş olacağız”

Kura öncesi bir konuşma yapan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, il genelinde 2 bin 706 konut yapılacağını belirtip, “Bugün güzel bir vesile ile sizlerle beraberiz. Bugün ilimiz için heyecanlı ve önemli bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde ilimizdeki 800 adet konutun hak sahiplerini bugün hep birlikte belirleyeceğiz inşallah. Bilindiği üzere 406 hak sahibini dün belirlemiştik. Böylece toplamda ilimiz genelinde yapılacak olan 2 bin 706 konutun hak sahipleri bugün itibariyle belirlenmiş olacak. Konutların şimdiden talihli ailelerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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“Asrın en büyük projelerinden birinin kura çekimlerindeyiz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de asrın en büyük projesinin kura çekimini yapacaklarını belirterek, “2023’e giderken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ aracılığıyla asrın en büyük projelerinden birinin kura çekimlerindeyiz. Türkiye genelinde ‘İlk evim ilk işyerim’ projesinde inşallah bugün Sivas merkez ve bazı ilçelerin kura çekimleriyle bazı vatandaşlar ev sahibi olacak” diye konuştu.

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Konuşmaların ardından ilk kuraları Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu çektiler.

“28 yıllık evliyim ilk defa ev sahibi olacağım”

Kurada ismi çıkan Eda Benli, 28 yıllık evli olduğunu ve ilk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Kura eşimin adına çıktı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Oğlum ve kardeşim de yazıldı inşallah onlara da çıkar. Ben 28 yıllık evliyim ilk defa ev sahibi olacağım. Herkese çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım. Allah’ım kura bekleyen herkese nasip etsin” dedi.

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