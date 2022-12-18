Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde kuralar çekildi
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Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde kuralar çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Sivas-Merkez, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde yapılacak 800 adet konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde kuralar çekildi
Sivas'ta toplu konut projesinde kuralar çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Sivas-Merkez, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde yapılacak 800 adet konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
TOKİ tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde Sivas’ın ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura çekimleriyle belirlenmişti. Sivas’ta Merkez, Suşehri ve Şarkışla’da yapılacak 800 konutun hak sahipleri de bugün gerçekleştirilen kurayla belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi salonunda noter tarafından gerçekleştirilen kurada, 800 konut için yapılan 23 bin 856 başvuru değerlendirildi. Hak sahiplerinin belirlendiği 800 konutun 400’ünün Sivas Merkez ilçede, 200’ünün Şarkışla ve 200’ünün Suşehri ilçesinde yapılacağı belirtildi.

“2 bin 706 konutun hak sahiplerini bugün itibariyle belirlemiş olacağız”

Kura öncesi bir konuşma yapan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, il genelinde 2 bin 706 konut yapılacağını belirtip, “Bugün güzel bir vesile ile sizlerle beraberiz. Bugün ilimiz için heyecanlı ve önemli bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde ilimizdeki 800 adet konutun hak sahiplerini bugün hep birlikte belirleyeceğiz inşallah. Bilindiği üzere 406 hak sahibini dün belirlemiştik. Böylece toplamda ilimiz genelinde yapılacak olan 2 bin 706 konutun hak sahipleri bugün itibariyle belirlenmiş olacak. Konutların şimdiden talihli ailelerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TOKİ'den '3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu' başlıklı haberlere ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
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“Asrın en büyük projelerinden birinin kura çekimlerindeyiz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de asrın en büyük projesinin kura çekimini yapacaklarını belirterek, “2023’e giderken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ aracılığıyla asrın en büyük projelerinden birinin kura çekimlerindeyiz. Türkiye genelinde ‘İlk evim ilk işyerim’ projesinde inşallah bugün Sivas merkez ve bazı ilçelerin kura çekimleriyle bazı vatandaşlar ev sahibi olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk kuraları Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu çektiler.

“28 yıllık evliyim ilk defa ev sahibi olacağım”

Kurada ismi çıkan Eda Benli, 28 yıllık evli olduğunu ve ilk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Kura eşimin adına çıktı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Oğlum ve kardeşim de yazıldı inşallah onlara da çıkar. Ben 28 yıllık evliyim ilk defa ev sahibi olacağım. Herkese çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım. Allah’ım kura bekleyen herkese nasip etsin” dedi.

TOKİ'den 22 ilde satılık 244 iş yeri: 10 yıl vade yapılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde 244 iş yerini 27 Aralık’ta açık artırma yöntemiyle satacak.
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TOKİ tarafından 24 ilde 224 iş yeri için gerçekleştirilecek açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.
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Açık artırmaya internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.
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Alıcılar iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
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27 Aralık’ta yapılacak açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.
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Başvurular ve teminatlar belirtilen bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
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Satışa sunulan iş yerlerinin il dağılımı ise şu şekilde:
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Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Isparta,
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Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat.
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Açık artırmayla ilgili ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TOKİ'den 22 ilde satılık 244 iş yeri: 10 yıl vade yapılacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut ve arsa satışının yanı sıra ülke genelinde iş yeri satışlarına da devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ tarafından yayımlanan son ilan ile 22 ilde 244 iş yeri satışa çıkarıldı. İşte başvuru tarihleri ile iş yerlerinin bulunduğu iller..
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