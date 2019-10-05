Deprem ev ilanlarını değiştirdi: İlanlara ‘depreme dayanıklıdır’ notu eklendi

Geçtiğimiz yıllarda ev ilanlarında ‘boğaz manzaralı’, ‘toplu taşımaya yakın’ gibi özellikler yer alırken İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından ‘depreme dayanıklı ev’, ‘yeni bina’ gibi cümleler de eklendi. Emlakçılar yoğun talep nedeniyle özellikle Avcılar, Büyükçekmece gibi bölgelerde kira fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi.

Zemin veya girişteki dairelerde yaşayan insanlar artık ikinci, üçüncü katlara yönelirken, az katlı binalara da talebin arttığı ifade edildi.

Yeni binalar da bölgesine göre değişmekle birlikte 2+1 dairenin kiralık fiyatı bin 200 liradan başlıyor. Depremden sonra kiralık ev fiyatlarında 300-400 liralık bir artış yaşandı.

DHA Emlak sektörü hareketlendi, son günlerde 'depreme dayanıklı ev', 'yeni bina', 'deprem yönetmeliğine uygun ev' gibi ilanlar öne çıktı.

Kiralık ev fiyatları artıyor

Talebin satın almadan çok kiralama yönünde olduğunu söyleyen Büyükçekmece bölgesinden Emlak Danışmanı Ulaş Gezen, “Bölgemizde 40-45 yıllık, eski binalar var. Bu binalarda yaşayan insanlar yeni konutlara geçmek için ofisimize geliyor. Son günlerde yoğunluk var. Müşterilerimizin yüzde 45’i eski binasından yeni binaya geçmek talebiyle başvuruyor.

Şu anda ev satın almak değil kiralamak istiyorlar. Bu da kiralık ev fiyatlarını artırmaya başladı. Uzun süredir satılmayan yeni gayrimenkullerdeki evler de talep görmeye başladı. Piyasada depremin etkisini hissediyoruz” dedi.

FOTOĞRAF 10 Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi. Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi’nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden etkilendi. 24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın ‘fazla tehlikeli’ durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi. Raporda ayrıca, bu apartmandaki betonun elenmemiş ve yıkanmamış deniz kumundan yapıldığı, ön ve arka aksta kolon ve perde betonların kalitesiz olduğu, hasara uğradığı, kolonlarda mukavemetin 100 kilogramsantimetre karenin altında olduğu belirlendi. Raporda, diğer kolon ve katlarda hazır beton kullanıldığı için buralarda kalitenin arttığı, bodrum katta ağır yapısal hasar, zemin katta orta duvar hasarları görüldüğü yer almıştı. GÜÇLENDİRME YAPILDI: Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Köksal, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ve Araştırma Görevlisi Erol İnce'nin hazırladığı güçlendirme çalışmasını bir firma ile anlaşarak yaptı. Güçlendirme çalışmalarının ardından aynı üniversiteden Yardımcı Doç.Dr. Zafer Kütüğ, Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Koçak, Araştırma Görevlisi Yüksek Mühendis Gökhan Altındaş’ın imzasını taşıyan 30 Aralık 1999 tarihli raporda, ‘Yapının iskan edilmesinde bir mahzur olmadığı’ belirtildi. Bina sakinleri, binanın yıkılmasını önlemek amacıyla 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak hazırlanan raporları sunarak Kübra Apartmanı'nın 'Hafif hasarlı' olarak kabul edilmesi için başvurdu. Ancak, sonuç alamadı. AFAD SORUNCA YIKILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: Avcılar Belediyesi, 6 ay önce binanın tahliye edilmesine karar verirken, zabıta görevlileri yapıyı mühürledi. Ancak, ellerinde 'Sağlam raporu' bulunduğunu savunan bina sakinleri mührü açarak burada oturmayı sürdürdü. 1.5 ay önce AFAD tarafından belediyeye gönderilen yazıda 20 yıl önce ‘Ağır hasarlı’ olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbeti soruldu. Kayıtlara bakılarak yapılan incelemede binanın halen kullanıldığı ve yıkılmasının unutulduğu tespit edilince zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamak için ilgili kurumlara yazı gönderilerek elektrik ve doğalgazları da kesildi. Buna rağmen bazı aileler evlerini terk etmeyince zabıta, kalan ailelerden en kısa sürede binayı terk etmelerini istedi. BİNA SAKİNLERİ ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ: Bina sakinlerinden Ayşe Özkara, evlerinin tahliyesinin önüne geçmek için tüm çabalarını harcadıklarını yine de sonuç alamadıklarını söyledi. Özkara, “Psikolojimiz kalmadı. Nereye başvurduysak geri çevrildik. Tekim, çalışıyorum, 2 çocuk okutuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, güçlendirme ve ‘Burası kullanılır halde, sağlam' diye raporlarımız var. Raporları kabul ettiremedik. 'Bu binayı yıkacağız' diyorlar. Zabıta her sabah- akşam geliyor. Bizi yıldırdılar. Tuttuğum evin boya badanasını tamamlayamadım. Bir aydır, elektriğimiz, doğalgazımız yok. Mülteci haldeyiz. Karotu da aldık, temiz kağıdını aldık, kabul etmiyorlar. Profesörlerin 'sağlamdır' diye raporları var. Kabul etmiyorlar” diye yakındı. Diğer bina sakinlerinden asgari ücretle çalışan Hatun Karakaş zabıtanın kapılarını kırdığını iddia ederken, “Gelip boşaltacağım dedim, bir hafta süre istedim. ‘Bir şey yapamayız’ denildi. Güçlendirme yapıldı 'belediyeye bildirilmemiş' denildi. Kira yardımı da yapılmadı. İşime gittim, kapı, kilitler kırılmış. Eşyam eksik olsa kime dava açacağım” dedi. MÜHRÜ KIRIP OTURMAYA DEVAM ETTİLER: Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, bu bina ile ilgili gelişmelerin Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgisi olmadığını vurguladı. Ektiren, DHA muhabirinin soruları üzerine, 1.5 ay öncesinde AFAD’tan yazı aldık. Bu bina 1999 depreminde ağır hasarlı binalar listesinde olduğundan bize yıkılıp-yıkılmadığı soruldu. Yapı stoku listemizde baktığımızda bu binanın yıkılmadığını tespit ettik. Kat maliklerine tahliye için tebligat yaptık. Aslında bina sakinlerine ilk tebligatımız 6 ay önceydi. Biz binayı o tarihte mühürledik. Kendileri mührü kırıp içeri girdiler. İkinci son mühürlememizde zabıta gücüyle tahliye ettik kendilerini” dedi. TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL: İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, şöyle devam etti: “Söz konusu bina ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalar teknik olarak güçlendirilemiyor. Fakat bunlar kendileri ‘Güçlendirdik. Binamız sağlam’ iddiasındaydı. Teknik olarak ağır hasar almış, kolon, kirişlerde kesik olan binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığı biliniyor. Dolayısıyla o bina boşaltıldı. Şu anda söküm işlemi başladı. Münferit olay. O dönem yazışmalar olmuş, ‘Burayı boşaltın’ denilmiş. O zaman unutulmuş olabilir. AFAD tüm ilçelere ‘Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?’ diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik... KENDİLERİ YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK: Dolayısıyla Silivri'deki son depremden önce orayı apar topar boşalttık. Yani o boşaltma şu andaki depremden değil, 1999 depreminden hasarlı olan bina. 6 ay önce ilk mühürlemeyi yapmıştık. Son 1.5 ay önce de ikinci mühürlemeyi yaparak nüfustan tahliye ettik. Şu an söküm işleri var, kapı, pencere, klima, kombi vs. sökülüyor. Onları almalarını müteakip kendileri yıkacaklar. Yıkmazlarsa kendimiz yıkacağız, biz yüzde 20 maliyet farkı ile kendilerine rücu edeceğiz. Ama kendileri yıkacaklar diye duyum alıyoruz.” 1999 depreminde ağır hasar alan Avcılar'daki binanın yıkımının 'unutulduğu' ortaya çıktı Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, "AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik" dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.

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İlanlar değişti

Emlak danışmanı Mehmet Faruk Özgen ise, deprem olmadan önce insanların binaların dayanıklı olup olmadığına çok fazla dikkat etmediğini dile getirerek, “Şu anda bize gelen insanlar ‘depremden nasıl daha az etkileniriz’ diye konut arıyor. Sön dönemde ilanlarımızı farklı girmeye başladık. İlanlarda insanlara radyal sistemin, yeni binaların olduğunu ifade eden kelimeler kullanarak onların için rahatlatmaya çalışıyoruz.

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Depremden sonra yeni bina arayışları başladı. Özellikle konut sahipleri kendi dairelerini kiraya vermeyi bile düşünmüyor, ‘yeni binada kiraya çıkayım, çocuklarımı koruyayım, depremden etkilenmeyeyim’ diye alternatifler aramaya başladı” diye konuştu.

DHA Zemin veya girişteki dairelerde yaşayan insanlar artık ikinci, üçüncü katlara yönelirken, az katlı binalara da talebin arttığı ifade edildi.

"Artık demir, kiriş ve betonun özelliklerini de yazıyoruz"

İnternet üzerinden girdikleri ev ilanlarında daha önce belirtmedikleri birçok özelliği artık yazdıklarını vurgulayan Özgen, “Depreme karşı inşaat firmasının aldığı tedbirleri, betonun, demirin ve inşaatın detaylı özelliklerini açıklıyoruz. Önceden oda sayısını ve kira fiyatını yazardık. Şimdi kolon, kiriş sistemine kadar yazıyoruz. Yazmak zorundayız çünkü artık insanlar haklı şekilde buna yöneldi” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ev fiyatlarından şikayetçi

Eski evlerde yaşayan veya oturdukları yer depremde hasar gören vatandaşlar yeni konut arayışında. Depremden sonra fiyatların arttığını dile getiren vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Emlakçı emlakçı gezerek bütçelerine uygun ev bulamadıklarını söyleyenler kara kara ne yapacağını düşünüyor.

OYNAT 00:39 Deprem sırasında engelli arkadaşlarını dışarı böyle taşıdılar İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. BiP'te paylaş

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