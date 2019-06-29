Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Dev arsa icradan satılık
EMLAK

Dev arsa icradan satılık

İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta E5 karayoluna komşu 7 bin 936 m2’lik arsa icradan yarı fiyatı olan 13 milyon 888 bin TL’ye satışa çıkacak.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Esenyurt İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi devamındaki, tapunun 499 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 7.936,53m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı muhammen bedel olan 27 milyon 777 bin TL’nin yarısı 13 milyon 888 bin TL ye satışa çıkacak.

Esenyurt’ta E5 yanında bulunan arazi.

18 Temmuz 2019’da saat 14.00’da Büyükçekmece’de satışa çıkacak olan arsanın E5 karayolu ve merkezi konumu ile de dikkat çekiyor. 99 yıllığına TEDAŞ kira şerhi bulunan fakat bölgede yapılan yenileme çalışmaları neticesinde enerji nakil hattının bulunduğu yerden kaldırılmış olduğu ve enerji nakil hattından etkilenmediği tespit edilen arsa, inşaat tarzı E:2.00 T2 ticaret hizmet alanında kalıyor.

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