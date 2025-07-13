Diyarbakır’a 589 projeyle 300 milyarlık yatırım

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurul Başkanı Gürkan Yıldırım ise terörün sona ermesinin ve barış ortamının kalıcı hale gelmesi, sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimi için de hayati bir zorunluluk olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının Türkiye ekonomisi için devasa bir potansiyelin başlangıcı olacağını kaydeden Yıldırım, şu konulara dikkat çekti: “Güvenlik endişelerinin ortadan kalkması, yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ortam yaratacaktır. Bölgenin stratejik konumu, yeni fabrikaların, işletmelerin ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi için büyük bir fırsat sunacaktır. Bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık potansiyeli ortaya çıkacaktır. Bu sürecte üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”