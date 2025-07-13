Diyarbakır’a 589 projeyle 300 milyarlık yatırım

Diyarbakır’da toplam yatırım değeri 299 milyar lirayı bulan 589 kamu yatırımı devam ediyor. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, tarım ve hayvancılık gibi değişik alanlardaki yatırımların son durumu Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.
Diyarbakır’da yürütülen 589 kamu yatırımının mevcut durumu, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı’nda ele alındı. 2025 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı’na Vali Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakamlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, ilçe belediye başkan ve temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Toplantıda, yatırımcı kamu kurumları proje sunumlarını gerçekleştirdi.
44 PROJE TAMAMLANDI
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Zorluoğlu, şehirde devam eden kamu yatırım projelerine ilişkin veriler paylaştı. Şu anda 589 projenin yürütüldüğünü belirten Zorluoğlu, toplam yatırım tutarının 299 milyar 893 milyon lira olduğunu ifade etti. 2025 yılı için tahsis edilen 39 milyar 784 milyon liralık ödeneğin ilk altı ayında yaklaşık 11 milyar lirasının harcandığını ve bunun yüzde 27,61 oranına tekabül ettiğini açıkladı. Vali Zorluoğlu, "Yılın ikinci yarısında bu oranın daha da yükseleceğini öngörüyoruz" dedi. Projelerin güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşan Zorluoğlu; 44 projenin tamamlandığını, 346’sının devam ettiğini, 137’sinin ihale sürecinde olduğunu aktardı. Zorluoğlu, 1 projenin tasfiye edildiğini ve 61 projenin henüz başlamadığını belirtti.
KALİTEDE TAVİZ YOK
Konuşmasında yatırımlarda kalitenin önemli olduğunun altını çizen Vali Zorluoğlu, kontrollük hizmetlerinde eksikliklerin olmamasını belirtti. Zorluoğlu, "Kurumlarımızın yaptığı işlerde kontrol hizmetlerinin yeterli standartlarda olması gerekiyor. Herhangi bir eksiklik ve ihmaller üzerine gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı ve eksikliklerin üzerine kararlılıkla gideceğimizi açıkça ifade ediyorum" diye konuştu. Kamu yöneticilerine uyarıda bulunan Zorluoğlu, yeterli kontrollük yapılmadan kabul işlemi gerçekleştiren kurumlara karşı yasal işlem uygulanacağını belirtti.
ASKON: KAZANAN TÜRKİYE OLACAK
- Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, terörsüz Türkiye yolunda atılan adımları takdirle karşıladıklarını belirterek, bu adımlar sayesinde Türkiye’nin çok daha güvenli bir liman haline geleceğini söyledi. Aydın, konuya ilişkin şunları ifade etti: “İş dünyası olarak ülkemiz adına bu tablodan son derece memnuniyet duymaktayız. Terörsüz Türkiye ortamında kaynaklarımız daha verimli kullanılacak. Bu ortamda altyapı, enerji, turizm, tarım ve imalat sanayine yönelik uzun vadeli yatırımlarda artış göreceğiz. Yabancı sermayenin Türkiye’ye bakış açısı değişecek. Bu noktada ayrılan bütçe eğitim, sağlık, teknoloji gibi verimlilik artırıcı alanlara daha da çok yönlendirilebilecek. Ayrıca sosyal barışa katkı sağlayacak. Bölgeler arası eğitim, üretim ve istihdam dengesizliklerinin giderilmesine katkı sağlayacak. Huzur ve güven ortamında kazanan Türkiye olacaktır.”
TÜGİAD: BÖLGEDE REFAH SEVİYESİ YÜKSELECEK
- Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurul Başkanı Gürkan Yıldırım ise terörün sona ermesinin ve barış ortamının kalıcı hale gelmesi, sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimi için de hayati bir zorunluluk olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının Türkiye ekonomisi için devasa bir potansiyelin başlangıcı olacağını kaydeden Yıldırım, şu konulara dikkat çekti: “Güvenlik endişelerinin ortadan kalkması, yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ortam yaratacaktır. Bölgenin stratejik konumu, yeni fabrikaların, işletmelerin ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi için büyük bir fırsat sunacaktır. Bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık potansiyeli ortaya çıkacaktır. Bu sürecte üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”