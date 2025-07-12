KKTC’ye 100 milyon dolarlık fiber altyapı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı. Başkent Lefkoşa'da ki imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve her iki ülkeden yetkililer katıldı. Protokol çerçevesinde Türk Telekom, 100 milyon dolarlık yatırımla adaya bir yılda 5 bin kilometre fiber hattı döşeyecek. Yatırım sayesinde KKTC'de 150 bin haneye hızlı ve kesintisiz iletişim sağlanacak.

YÜKSEK STANDARTLI HİZMET SUNACAK

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin fiber dönüşümde son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "2014 yılında 1,5 milyon olan fiber abone sayısı bugün 8,3 milyonu aşmıştır. Fiber kablo uzunluğumuz ise 617 bin kilometrenin üzerine çıkmıştır. 2028 yılı hedefimiz, bunu 1 milyon limitinin üstüne çıkarmaktır" dedi.

Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin internet altyapısındaki tecrübesini de KKTC ile paylaşacağını söyleyen Yılmaz, şunlar kaydetti: "Öncelikli alanlardan başlayarak tüm yerleşimlerin fiber sisteme entegre edilmesi, hanelerde ve işletmelerde yüksek standartlı bir hizmeti getirecektir. Bir yıl içinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar biraraya geldiğimizde artık KKTC farklı bir altyapıyla 20 Temmuz törenlerini kutlayacak. Buna inanıyoruz."

DİJİTAL ADA OLMA HEDEFİNE YAKLAŞTIK

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak dünyada yerlerini aldıklarını vurgulayarak, "KKTC imzalanan bu protokolle çağ atlamıştır" ifadesini kullandı. Tatar, ambargo ve kısıtlamalar altındaki KKTC'ye yatırım yapan Türk Telekom'a teşekkür ederek, ülkesinin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. KKTC Başbakanı Üstel de KKTC'yi fiber altyapının kurulması ile birlikte ülkesinin "Dijital Ada" olma hedefine bir adım daha yaklaştığının altını çizdi. Üstel, protokol sayesinde eğitim, turizm ve yazılım gibi alanlarda KKTC'nin dijitalleşme ve gelişiminin yolunun açılacağına da dikkat çekti.

150 BİN HANEYE HIZLI VE KESİNTİSİZ İLETİŞİM İMKANI

Türk Telekom CEO’su Önal ise konuşmasında şirketin güçlü fiber altyapısı, teknoloji birikimi ve dijital dönüşümde öncü rol oynadığını bildirdi. Önal, "Türkiye’de fiber altyapımızla dijitalleşmenin temelini nasıl güçlendirdiysek, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital geleceğine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasının güçlenmesine, İşletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi. Önal, imzalanan protokolle, 1 yılda KKTC'deki 150 bin hanenin hızlı fiber optik kabloya kavuşacağı bilgisini de verdi.







