Doğal gaz ve petrolde yerlilik artıyor: Enerjide çıta yükseliyor

Türkiye, son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için önemli adımlar attı. Sağlanan keşiflerin etkisiyle enerjide ithalat faturası hızla düşerken, Gabar’daki yeni petrol kuyuları ve Karadeniz’de yapılan sondaj çalışmalarıyla keşfedilen doğal gaz rezervleri, milyarlarca dolarlık ekonomik katkı sağladı. 2024 yılı içerisinde 2 milyar 800 milyon metreküp doğal gaz ve 35 milyon varil petrol üretiminin gerçekleştiği Türkiye’de, 2025 yılında üretimin daha da artırılması hedefleniyor.

2027’DE 4,9 MİLYAR METREKÜP GAZ ÜRETİLECEK

Son yıllarda enerji sektöründe yapılan yatırımlar ve arama çalışmaları, Türkiye’nin yerli kaynaklardan sağladığı enerji üretimini artırıyor. Karadeniz’de yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda keşfedilen doğal gaz rezervleri ve TPAO’nun projeksiyonlarına göre, 2025 yılında 3 milyar metreküp doğal gaz üretilmesi bekleniyor. Bu artış, sadece enerji arz güvenliğini sağlamaya değil, aynı zamanda cari açığın küçülmesine de katkı sağlıyor. Öte yandan gazda 2026 hedefi 4 milyar 900 milyon, 2027 hedefi ise 5 milyar 250 milyon varil.

PETROLDE HEDEF 42 MİLYON VARİL

Benzer bir başarı hikayesi ise Gabar’da yazılıyor. Bölgedeki yeni kuyular ve genişletilen petrol üretim sahaları sayesinde, 2024 yılında 35 milyon varil olan yerli petrol üretimi, 2025’te 38 milyon varile ulaşacak. Gabar’daki petrol keşifleri ve genişletilen üretim kapasitesi, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Petrol üretiminin 2026 yılında 40 milyon varile, 2027 yılında ise 42 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.

ÜRETİM ARTIŞININ TEMEL TAŞLARI

Yerli kaynaklardan elde edilen enerji miktarının artışı, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonu için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Uzun vadeli planlamalar ve sürdürülebilir yatırımlarla, hem ekonomiye hem de çevreye duyarlı bir enerji üretim politikası hedefleniyor. Karadeniz ve Gabar gibi enerji kaynaklarının etkin kullanımı, bu hedeflere ulaşmada temel taşlardan biri olacak.







