Türkiye 2 bin kilometre menzilli füze üretiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe Projesi'ne devam edildiğini ve SİPER Ürün-1 sisteminin envantere girdiğini dile getiren Erdoğan, "Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de

Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe Projesi'ne devam edildiğini ve SİPER Ürün-1 sisteminin envantere girdiğini dile getiren Erdoğan, "Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice savunma projesini geride bıraktığımız yıl devreye aldık, ilerlettik veya başlattık. 2025 yılında inşallah bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Tamamlandığında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak bu projelerin de hizmete girmesiyle çok kritik bir ihtiyacımızı daha gidermiş olacağız. Dosta güven aşılayan, düşmana korku salan bir Türkiye için savunma sanayi sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."