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Türkiye 2 bin kilometre menzilli füze üretiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Türkiye 2 bin kilometre menzilli füze üretiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Semih Kara
Semih Kara
13:547/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
AA
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Türkiye, 2 bin kilometre ve üzeri menzile sahip füze üretimini hızlandırma kararı aldı.
Türkiye, 2 bin kilometre ve üzeri menzile sahip füze üretimini hızlandırma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli füze programı hakkında ilk kez bilgi verdi. Erdoğan, devam eden projenin hızlandırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Devam eden savunma sanayii projeleri hakkında bilgi veren Erdoğan, Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli füze ürettiğini açıkladı.


Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe Projesi'ne devam edildiğini ve SİPER Ürün-1 sisteminin envantere girdiğini dile getiren Erdoğan, "Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de
2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık
." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice savunma projesini geride bıraktığımız yıl devreye aldık, ilerlettik veya başlattık. 2025 yılında inşallah bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Tamamlandığında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak bu projelerin de hizmete girmesiyle çok kritik bir ihtiyacımızı daha gidermiş olacağız. Dosta güven aşılayan, düşmana korku salan bir Türkiye için savunma sanayi sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."


Tayfun'un test atışı 23 Mayıs 2023'te yapılmıştı.

Türkiye'nin bugüne kadar açıkladığı en uzun menzilli füzesi Tayfun'un menzili, 561 kilometre olarak açıklanmıştı. Tayfun dışında Cenk ve Bora balistik füzelerinin de üretim ve geliştirilme süreçleri devam ediyor.



#Balistik Füze
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı

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