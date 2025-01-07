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Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu

11:537/01/2025, Salı
IHA
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Yusuf Serdar Yücel'in, soydum nitrat içerek intihar ettiği iddia edildi.
Yusuf Serdar Yücel'in, soydum nitrat içerek intihar ettiği iddia edildi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmalarından Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu.

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingirle kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi.


Yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel.

Yücel'in ise sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#ROKETSAN
#Yusuf Serdar Yücel
#Suikast
#İntihar

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