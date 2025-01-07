Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingirle kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi.