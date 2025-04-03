Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
E-ticarette yönetmelik tamam sıra etkin denetimde

E-ticarette yönetmelik tamam sıra etkin denetimde

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’ sağladığı faydalar nedeniyle tüketici derneklerinden tam destek alırken, dernek temsilcileri etkin yaptırımlar ve sıkı denetimler talep ediyor. Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, bundan sonraki süreçte ürün güvenliği ve şeffaflık açısından, tüketicilerin internetten satın aldıkları ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olup olmadığını daha net görebileceğini anlattı.


SÜREKLİ İZLENMELİ

Koçal, yetkili kurumlar tarafından denetim ve izlenebilirliği sağlamak için piyasa gözetimi yapılarak güvensiz ürünlerin tespitinin yapılacağını ve piyasadan çekilmesinin sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti: "Yönetmelik tüketici haklarını güçlendirme açısından olumlu bir adım olmakla birlikte, etkin denetim yapılmalı, yaptırımlar uygulanmalı ve tüketici farkındalığı sağlanmalı." Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise en önemli konunun denetim olduğunu, tüketicilerin haklarının korunması için uygulamada sıkı denetim istediklerini söyledi.


#Ekonomi
#e-ticaret
#yönetmelik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAM TABLOSU OLUŞTU! SSK, BAĞKUR emeklisinin 14.469 TL taban aylığı...