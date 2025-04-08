Ekipman desteği çiftçinin elini güçlendirdi

Üreticiye yönelik destek mekanizmalarının son yıllardaki gelişimiyle birlikte tarımsal hasılasını hızla artıran Türkiye, ürün kalitesi ve üretim altyapısıyla küresel gıda ekonomisinin stratejik aktörlerinden biri haline geldi. Her geçen gün gelişen tarım teknolojileri bu alandaki verimliliği ve üretimi artırırken, küresel gıda krizinden de kısa sürede kurtulmanın çaresi olarak söylenebilir. Yaklaşık 15 tarım ürününde dünyada birinci konumda olan Türkiye’de, teknoloji kullanımını desteklemeye yönelik olarak destek programları da