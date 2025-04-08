Akıllı tarım yüksek verimlilik sağlıyor

Dijital tarım sayesinde sahadan tarıma özel sensörler ve traktörler aracılığı ile tarla bazında çiftçilerin hangi tarihlerde gübreledikleri ve ne kadar gübre attıkları gibi veriler toplanabiliyor. Aynı zamanda tarımsal verilerin üretilmesi, işlenmesi ve anlamlandırılması alanlarında gelişmeler dijital tarımın faydalarını oluşturuyor. Tarla bazında oluşan veriler sayesinde Türk çiftçilerinin verimlerini artıracak matematiksel modeller oluşturmak ve Türk tarımının sürdürülebilir büyümesini sağlamak mümkün olacak. Türkiye’nin tarımdaki potansiyelinin çok yüksek olduğu herkes tarafından biliniyor. Hedef potansiyele ulaşmak için sürdürülebilirlik ilkelerinden ödün verilmemesi, değer zinciri bakış açısının benimsenmesi ve teknolojinin tarımın içine daha yüksek seviyede adapte edilmesi gerekiyor.