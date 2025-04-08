Mobil uygulamayla mahsule yakın takip

Son dönemde tarım bankacılığı alanındaki destek ve krediler, bankaların mobil uygulamaları tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda, Anadolu'nun 81 ilindeki çiftçiler, bankaların sundukları olanakları anlık olarak takip edebiliyor. Üretici birliklerinin faaliyetleri, bankalardan son dakika haberler ve devlet destekleri mobildeki hatırlatıcı özelliğiyle çiftçiye ulaşıyor. Tarımsal alandaki teknolojiler sayesinde, binlerce üretici faaliyetlerini daha etkin şekilde planlayabiliyor. Finansal risklerini en aza indirgeyen çiftçi, tarımsal üretimlerini artırma şansına sahip oluyor. Bu anlamda, tarım bankacılığındaki mobil uygulamalar tarımsal verimliliğin artışına katkı sunuyor.