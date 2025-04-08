Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Mobil uygulamayla mahsule yakın takip

Mobil uygulamayla mahsule yakın takip

04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son dönemde tarım bankacılığı alanındaki destek ve krediler, bankaların mobil uygulamaları tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda, Anadolu'nun 81 ilindeki çiftçiler, bankaların sundukları olanakları anlık olarak takip edebiliyor. Üretici birliklerinin faaliyetleri, bankalardan son dakika haberler ve devlet destekleri mobildeki hatırlatıcı özelliğiyle çiftçiye ulaşıyor. Tarımsal alandaki teknolojiler sayesinde, binlerce üretici faaliyetlerini daha etkin şekilde planlayabiliyor. Finansal risklerini en aza indirgeyen çiftçi, tarımsal üretimlerini artırma şansına sahip oluyor. Bu anlamda, tarım bankacılığındaki mobil uygulamalar tarımsal verimliliğin artışına katkı sunuyor.


#Ekonomi
#tarım
#mobil uygulama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card (Yeşil Kart) 2025 sonuç tarihi