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EKK'da kira ve konut fiyatları ele alınacak

EKK'da kira ve konut fiyatları ele alınacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak.

EKK'da kira ve konut fiyatları ile finansmana erişim sorunu ele alınacak. Konut fiyatlarındaki artışın yanı sıra yüksek kira ücretlerinin frenlenmesi için atılacak adımlar gündemde olacak. Edinilen bilgiye göre; EKK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kredi Garanti Fonu ile enflasyonla mücadele ve yapısal reformlarla ilgili atılacak adımlara dair sunum yapacak.

FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU DA MASADA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da işletmelere sunulacak kredi destekleri ve finansmana erişim sorunlarının aşılması için alınacak önlemleri paylaşacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yaz dönemi faaliyetleri ile zirai don kaynaklı fiyat artışın önüne geçilmesi için alınacak tedbirlere dair sunumda bulunacak. Öte yandan, en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kapsamında yapılacak zam da EKK ajandasında olacak. Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in EKK'da söz alması bekleniyor.



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