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THY şehit öğretmen Yalçın'ın doğduğu ilçe 'Osmancık'ın adını uçağa verecek

THY şehit öğretmen Yalçın'ın doğduğu ilçe 'Osmancık'ın adını uçağa verecek

11:4810/06/2025, Salı
AA
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THY, yeni alınacak bir uçağa şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinin adını verecek.
THY, yeni alınacak bir uçağa şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinin adını verecek.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yeni alınacak bir uçağa şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinin adının verileceğini duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filoda "Osmancık" isminde bir uçağın olmadığını belirterek, "Yakın zamanda teslim A321 NEO uçağımız, 30 Haziran'da fabrika teslim bir A350 ve bir de B787 uçağımız var. İlçe isimlerini dar gövde uçaklara yazıyoruz ama Aybüke öğretmenimizin aziz hatırasına, A350 uçağımıza 'Osmancık' ismini vereceğiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.




#Şenay Aybüke Yalçın
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