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THY'den yeni rekor geliyor: Bir günde bin 369 uçuş

THY'den yeni rekor geliyor: Bir günde bin 369 uçuş

13:379/06/2025, Pazartesi
AA
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THY
THY

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı'nın son günü olan bugün yapacağı planlı 1369 sefer ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan 1369 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi. Bugün planlı 1369 TK seferi ile şimdiye kadarki en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arife günü 1292 sefer idi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

THY, 5 Haziran'da da planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu kırmıştı.



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