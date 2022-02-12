Ekonomi Elektrikte peş peşe iki kritik toplantı Patronlarla tarife pazarlığı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikte peş peşe iki kritik toplantı: Patronlarla tarife pazarlığı

Ankara’da önce 21 farklı dağıtım şirketinin yöneticileriyle altyapı yatırımlarını konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ardından bu şirketlerin sahipleriyle bir araya geldi. Toplantıda elektrik faturalarının üzerindeki yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusu masaya yatırıldı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Elektrikte peş peşe iki kritik toplantı: Patronlarla tarife pazarlığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Yapılan ilk toplantıda altyapı yatırımları, mevcut durum ve afet yönetimi teknik düzeyde ele alınırken, faturaları ilgilendiren ikinci esas toplantı ise şirket sahipleri ile gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, ilk toplantıda şirket genel müdürleri ve üst düzey yöneticiler de yer alırken, Dönmez ikinci toplantıyı sermaye sahipleri ile özel olarak yaptı.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

Dağıtım şirketleriyle elektrik zirvesi: Bakan Dönmez enerji şirketleriyle görüşecek
EKONOMİ
Dağıtım şirketleriyle elektrik zirvesi: Bakan Dönmez enerji şirketleriyle görüşecek

FATURA YÜKÜ GÖRÜŞÜLDÜ

  • Toplantıda sadece dağıtım şirketlerinin sahipleri yer alırken, elektrik faturalarının üzerindeki yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusunda neler yapılabileceğine dair konuların da ele alındığı bir dizi başlığın görüşüldüğü öğrenildi. Ayrıca zirve kapsamında, konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde de durulduğu belirtildi.

ELEKTRİK KURULU GÜCÜ 100 BİN MEGAVATA ULAŞTI

Enerji Bakanı Dönmez, ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada “Elektrik dağıtım şirketlerimizle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdik. Uyarılarımızı yaptık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları değerlendirdik. Dağıtım şirketleri tarafından 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yıl bu rakam 67 milyar liraya yükselecek. Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı genişletiyoruz. 100 milyar dolarlık yatırım son 20 yılda yapıldı. 100 bin megavata elektriğimizi son 20 yılda ulaştırdık” diye konuştu.

Elektrik faturasına 3 formül
EKONOMİ
Elektrik faturasına 3 formül

PROVOKASYONUN KARŞISINDAYIZ

  • Elektrik faturaları üzerinden vatandaşı provoke etmeye çalışan muhalefet partilerine tepki gösteren Dönmez, “Enerji sektörü her gün kendini yenilerken alt yapı yatırımları ve serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetini Türkiye’nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğini halkı kışkırtmaya yönelik adımlarından sonuncusuna geçtiğimiz günlerde rastladık. Sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanda olduklarının farkın olmamalılar. Her türlü görüşe açığız. Ancak provokasyondan medet umanların karşısında olacağız” dedi.

Bakan Dönmez: Uyarılarımızı yaptık, yapılması gerekenleri paylaştık
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Uyarılarımızı yaptık, yapılması gerekenleri paylaştık

Maliyet artışı küresel sorun

Dönmez, “Enerji fiyatları küresel sorun haline geldi. 2021’den itibaren elektrik üretiminin ana ham maddelerinden kömür 5 kat arttı. Tonu 50’den 250 dolara çıktı. Doğal gaz fiyatları 10 kat arttı” dedi. Dünyada hızla artan enerji fiyatlarından vatandaşları korumak için her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Dönmez, şöyle konuştu: “Dolaylı ve doğrudan desteklerin tutarı 165 miyar lira. Bu süreçte enerji sektöründen özellikle sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ettik. Küçük ölçekli işletmeler ve STK’lardan gelen önerileri değerlendiriyoruz.”

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