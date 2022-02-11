Dağıtım şirketleriyle elektrik zirvesi: Bakan Dönmez enerji şirketleriyle görüşecek ​

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle bugün saat 14.00’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bir araya gelerek son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak. Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022 yılı içerisinde yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

Fatih Dönmez

ÖNCELİKLİ GÜNDEM ELEKTRİK FİYATLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Bugün Enerji Bakanlığı’nda şirketlerin üst yönetimlerinin yer alacağı toplantıda birinci gündem maddesi ise elektrik fiyatları olacak. Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yönetimleri de yer alacak. Toplantıda elektrik dağıtım şirketlerinin mali durumları, borç ve gelir gider tabloları masaya yatırılırken, elektrik faturalarının düşürülmesi formülleri üzerinde de durulacak.

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ESNAF İÇİN YENİ TARİFE GÜNDEMDE

Enerji Bakanlığı başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini toplamaya devam ederken, dağıtım şirketleri ile de maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Öte yandan konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde de duruluyor.

Devlet desteği devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirterek, "Destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca, akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteği sağlandı. Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam ediyor" diye konuştu. Türkiye'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çeken Dönmez, "Kurulu güç 100 bin megavata ulaştı" dedi.

AFET PLANLAMASI MASAYA YATIRILIYOR

Bakanlık’ta gerçekleştirilecek görüşme kapsamında, son yıllarda yapılan altyapı yatırımlarının yanı sıra yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak. Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

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