Ekonomi Bakan Dönmez Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğal gazda yüzde 75lik devlet desteği devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğal gazda yüzde 75’lik devlet desteği devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirterek, "Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca, akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğal gazda yüzde 75’lik devlet desteği devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Bakan Dönmez, geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğal gaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi.

Doğal gazın yüzde 99'unun, petrolün ise yüzde 92'sinin ithal edildiğini kaydeden Dönmez, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranının yüzde 50 olduğunu aktardı.

Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çekerek, "Bu sayede son 20 yılda elektrikteki toplam kurulu gücümüzü 3,5 kat artırarak 100 bin megavat seviyesine ulaştık" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez'den elektrik faturalarına düzenleme açıklaması: STK esnaf ve küçük işletmelerin talebi değerlendiriliyor
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Bakan Dönmez'den elektrik faturalarına düzenleme açıklaması: STK esnaf ve küçük işletmelerin talebi değerlendiriliyor

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır" diye konuştu.

Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğal gaz destek miktarı ise 450 ila 1150 lira arasında olacak. Türkiye’nin 81 şehrine doğal gaz götürdük. Türkiye’yi nükleer enerjiyle buluşturmak için gün sayıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücümüzü yüzde 65’e çıkardık."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Faturaların tahsilatı bir ay ertelendi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Faturaların tahsilatı bir ay ertelendi

"Yerli ve milli siyasetçiye ihtiyaç var"

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çeşitli adımlar atıldığını vurgulayan Dönmez, "Ne zaman bir adım atılsa bu konuda muhalefetin ortaya koyduğu siyaset tarzı Türkiye’nin yerli ve milli politikalara olduğu kadar yerli ve milli siyasetçilere de ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranını artırmaya yönelik attığımız her adımı, nükleer, termik, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santrallerinde engellemeye çalışarak bir nevi ülkemizi karanlığa ve dışa bağımlılığa iten zihniyet, son günlerde vatandaşlarımızı da kışkırtarak bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmak istemektedir. Bu sektörlerde binlerce insan çalışmakta ve bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamaktadırlar. Elektrikte daha önce yapılan 150 kilovatsaatlik düzenleme, gelen öneriler üzerine 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Bunun yanı sıra küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler de değerlendirilmektedir. Bilinmelidir ki küresel emtia ve enerji fiyatları enerjide dışa bağımlı ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Fakat hükümetimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek politikalara devam edecektir."

Bakan Dönmez duyurdu: Faturalara yeni düzenleme yolda
EKONOMİ
Bakan Dönmez duyurdu: Faturalara yeni düzenleme yolda

Bakan Dönmez Isparta'daki çalışmalarını sürdürüyor: Tüm imkanları seferber ettik
FOTOĞRAF 12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti.<br><br>Isparta merkezde ve Eğirdir ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşları ziyaret eden Dönmez, sorunları dinleyip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da yoğun bir kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında sorunlar yaşandığını söyledi.<br><br>Sıkıntının birkaç gün sürdüğünü ancak birçok köye elektrik verildiğini aktaran Dönmez, \"Şu anda ekip sayısı, araç ve gereç sayısı arttı. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz.\" diye konuştu.
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- \"Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik\"<br><br>Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:<br><br>\"TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız.\"
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Sahadaki çalışmalarda Dönmez'e, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.<br><br>
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Bakan Dönmez Isparta'daki çalışmalarını sürdürüyor: Tüm imkanları seferber ettik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. İki gündür çalışmaları yerinde takip eden Bakan Dönmez, "Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik" dedi.


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