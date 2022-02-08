Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Faturaların tahsilatı bir ay ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

#CANLI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yapıyor. https://t.co/GnEHwTXgo0 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 8, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Personel sayımız binin üzerinde. 273 iş makinamız ve aracımız var. Isparta'da 10 bin 800 kilometre toplam şebeke ağımızın büyüklüğü. Kırsalı ile il, ilçe ve belde merkezleri ile birlikte. Yılda ortalama hasar sayısı bin 100. Kar yağışının olduğu 3 Şubat'ta 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse bir yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. 10 yıllık olağan arıza sadece bir günde oluştu. Ekiplerimiz sağ olsun büyük bir fedakarlıkla sahada bu mücadeleyi sürdürdüler.

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3 Şubat'tan itibaren sayaçların okunmadığını söylemiştik. Isparta'daki fatura tahsilatını da 1 ay süreyle erteliyoruz.

Ayrıca her türlü mağduriyetin giderilmesi için gereken tüm önlemleri aldık. Gerek elektrik kaynaklı gerek afet şartlarına bağlı olarak, onlar da hasar, tespit ve ziyanla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar.

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