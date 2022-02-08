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ISPARTA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Faturaların tahsilatı bir ay ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki kesintilerle ilgili son duruma dair açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "3 Şubat'tan itibaren sayaçların okunmadığını söylemiştik. Isparta'daki fatura tahsilatını da 1 ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca her türlü mağduriyetin giderilmesi için gereken tüm önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmezden Ispartadaki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Faturaların tahsilatı bir ay ertelendi
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Personel sayımız binin üzerinde. 273 iş makinamız ve aracımız var. Isparta'da 10 bin 800 kilometre toplam şebeke ağımızın büyüklüğü. Kırsalı ile il, ilçe ve belde merkezleri ile birlikte. Yılda ortalama hasar sayısı bin 100. Kar yağışının olduğu 3 Şubat'ta 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse bir yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. 10 yıllık olağan arıza sadece bir günde oluştu. Ekiplerimiz sağ olsun büyük bir fedakarlıkla sahada bu mücadeleyi sürdürdüler.

  • 3 Şubat'tan itibaren sayaçların okunmadığını söylemiştik. Isparta'daki fatura tahsilatını da 1 ay süreyle erteliyoruz.

Ayrıca her türlü mağduriyetin giderilmesi için gereken tüm önlemleri aldık. Gerek elektrik kaynaklı gerek afet şartlarına bağlı olarak, onlar da hasar, tespit ve ziyanla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar.

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