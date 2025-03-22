Emekli ikramiyesi son haftaya kaldı

Meclis Genel Kurulu'na haftanın başında inen ve emekli ikramiyesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanamadı. Yasa teklifinin görüşmeleri önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Teklifin 27 Mart'a kadar yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 Mart'ta başlaması beklenen ikramiye ödemeleri 3 bin lira üzerinden yapılacak. Teklifin Genel Kurul'dan geçerek yasalaştığı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onanarak, Resmi Gazete'de yayımlanacağı bildirildi. Bu işlemin ardından ikramiyelerine 3 bin lira üzerinden alan emeklilere 1.000'er liralık fark ödemesi yapılacak. Teklifin yasalaşması durumunda farklar 28 Mart'ta hesaplara geçilecek. Yüzde 33 artacak ikramiyenin bütçeye ek maliyeti 28,4 milyar lira olacak.

Teklifle, Doğum Yardımı Programı da yasal nitelik kazanacak. Buna göre, yeni çocuk sahibi olan 1 milyon aileye doğum yardımı yapılacak. Toplam doğum yardımının bu sene 22,8 milyar lira, 2030 yılına kadar da 111,4 milyar liraya ulaşacağı hesaplandı. 8 binden fazla olimpik ve paralimpik sporcuya bir yıl içinde 552 milyon lira sosyal harçlık desteği verilecek. Ödemler Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde yapılacak. Teklife göre, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde görevli 12 bin 7 personel, EUROCONTROL her yıl maaşlarının yüzde 60 oranında prim ödemesi alacak.