Ekonomi Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden açıldı
EMLAK

Emlak Bankası yeniden faaliyete açıldı

Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden açıldı

Bir dönemin devi Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden faaliyete açıldı. TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bankanın bugün itibariyle yeniden faaliyete açıldığının haberini paylaşarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emlak Bankası
Emlak Bankası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı eylem planına alınan ve uzun zamandan beri hazırlıkları sürdürülerek geçtiğimiz aylarda Genel Müdürü dahi atanan Emlak Bankası 16 yıl sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası ismiyle yeniden açıldı.

ERDOĞAN: BUGÜN İTİBARİYLE AÇILIŞINI YAPIYORUZ

Gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde tasarlanan bankanın açıldığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

İstanbul Kasımpaşa'da TOKİ'nin 50 konut projesinin tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Emlak Katılım Bankası tekrar canlanıyor, prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir." dedi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın internet sitesi de aktif edildi.

1926 YILINDA KURULDU

Emlak Bankası, 3 Haziran 1926'da Atatürk'ün talimatı doğrultusunda 20 milyon TL sermaye ile kurulan bir banka. 1953 yılında ödenmiş sermayesi 300 milyon TL'ye çıkarılan banka, AnkaraYenimahalle, Ankara-Telsizler, İstanbul-Levent, İstanbul-Koşuyolu İstanbul-Emekli Subay Evleri, İstanbul-Ataköy,İzmir-Denizbostanlısı, Edirne-Mimar Sinan, Eskişehir-Yunuskent, Urfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları projelerine imza attı.

Banka bu dönemde kendi inşaatlarının yanı sıra, Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da inşa etti. Faaliyet gösterdiği son yıllarda ise İstanbul-Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba, Ankara-Bilkent, Elvankent, Konutkent, İzmir-Gaziemir, Mavişehir gibi projeleri gerçekleştiren banka, konut, dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde uzmanlaştı. Ancak 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, Emlak Bankası'nın bankacılık yapma yetkisi sona erdirildi ve tasfiye kapsamına alındı.

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16 YIL ÖNCE TASFİYE EDİLDİ

1980'lerin sonunda, eski Genel Müdürü Engin Civan'ın adının karıştığı ve işadamı Selim Edes'in "rüşvetin belgesi mi olur" sözüyle tarihe geçen yolsuzluk iddialarıyla da anımsanan kurumun, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, 3 Temmuz 2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 4684 sayılı yasayla sona erdirilerek tasfiye edildi. Bankanın şubeleri de aynı yıl Ziraat Bankası ve Halkbank'a devredildi.

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