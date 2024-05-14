Emlak Katılım'dan ilk çeyrekte 2 milyar lira net kar

Şirket, yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bankanın Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 98,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 milyar lira kar sağladı.