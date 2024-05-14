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Ekonomi

Emlak Katılım'dan ilk çeyrekte 2 milyar lira net kar

Emlak Katılım, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 114 oranında artışla net 2 milyar lira kar elde etti. Bankanın Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 98,3 milyar lira oldu

12:06 - 14/05/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı yüksek sektörlere, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.


Şirket, yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bankanın Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 98,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 milyar lira kar sağladı.

Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 199,3 milyar lira toplanan fonlarını da 157,3 milyar lira seviyesine yükseltirken kullandırılan fon büyümesi yüzde 12 düzeyinde gerçekleşti.


Bankanın 2024 yılı birinci çeyrek sermaye yeterlilik oranı, yüzde 19'luk artışla yasal yükümlülük seviyesinin üzerine çıktı.





#finansal sonuçlar
#Emlak Katılım
#Banka
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