​​Emlak Konut'tan 2 milyar liralık satış ​

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1 Ocak -30 Eylül 2019 tarihleri itibariyle, toplamda 2.001.273.339 TL (KDV Hariç) değerinde, satışa esas brüt 223 bin 591 metrekare büyüklüğe ulaşan 1.310 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirildi.

Emlak Konut'un 2019 yılı 3. çeyrek için; 4,18 milyar TL toplam satış değeri, 537 bin metrekare satılabilir alan büyüklüğü hedefleri olduğunu duyurmuştu.

Şirketin dün akşam açıklamış olduğu 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre;

Satılan bağımsız bölümlerin toplam değeri 2.001.273.339 TL olup, böylece şirket hedefi olan 4,18 milyar TL'ye yüzde 48 oranında ulaşmıştır. Emlak Konut GYO bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.

Bu satışların toplamda 483 milyon 803 bin TL (KDV Hariç) değerindeki, 316 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildi.

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