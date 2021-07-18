​Emlak Konut’tan 5.2 milyarlık satış

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), yılın ilk yarısında ilişkin satış rakamlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Emlak Konut GYO projelerinden yaklaşık 5 milyar 238 milyon 484 bin liralık satış gerçekleşti. Satışa esas brüt alan 412 bin 307 metrekare olurken, 2 bin 583 bağımsız birim (konut, ofis, dükkan) sahibini buldu.

HEDEF %18 AŞILDI

Bu yılın ilk yarısında yapılan 652 milyon 909 bin değerindeki satışların 282 adedi yabancı ülke vatandaşlarına yapıldı. Hedeflerin aşıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi: “Açıklamış olduğumuz 2021 ikinci çeyrek verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 4.42 milyar TL’yi yüzde 18 oranında aştığımız görülmektedir. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.”

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