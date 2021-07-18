Ekonomi Emlak Konuttan 52 milyarlık satış
EMLAK

Emlak Konut’tan 5.2 milyarlık satış

Emlak Konut’un satışlarına konu olan proje listesinde DAP Yapı’nın Nişantaşı Koru projesi hasılat şampiyonu oldu. Proje, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 14 bin 454 metrekarelik satış ve 817 milyon TL’lik hasılatla ciro şampiyonu oldu. Aynı dönemde, Emlak Konut Vadi Evleri 600.8 milyon TL’lik hasılatla ikinci, Büyükyalı projesi ise 360 milyon TL’lik satışla üçüncü sırada yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Emlak Konut’tan 5.2 milyarlık satış
DAP Yapı Nişantaşı Koru Projesi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), yılın ilk yarısında ilişkin satış rakamlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Emlak Konut GYO projelerinden yaklaşık 5 milyar 238 milyon 484 bin liralık satış gerçekleşti. Satışa esas brüt alan 412 bin 307 metrekare olurken, 2 bin 583 bağımsız birim (konut, ofis, dükkan) sahibini buldu.

HEDEF %18 AŞILDI

Bu yılın ilk yarısında yapılan 652 milyon 909 bin değerindeki satışların 282 adedi yabancı ülke vatandaşlarına yapıldı. Hedeflerin aşıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi: “Açıklamış olduğumuz 2021 ikinci çeyrek verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 4.42 milyar TL’yi yüzde 18 oranında aştığımız görülmektedir. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.”

2021'in ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
EKONOMİ
2021'in ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
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