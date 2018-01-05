En 'baba' izin

Haber Merkezi 05 Ocak 2018, 10:45 Yeni Şafak

Çalışma hayatında erkeklerin ağırlığı kadınlara göre daha fazla. Ancak son yıllara kadar baba olmak bir ayrıcalık sağlamıyordu. Yeni yasalarla artık çocuk sahibi olan erkekler de birçok haktan yararlanır oldu. Son olarak çıkartılan düzenleme ile artık babalar da doğum izninden faydalanabiliyor. Üstelik sadece biyolojik babalar değil bu haktan evlat edinenler de yararlanıyor. Babaları da ilgilendiren doğum izni konusunu sizler için araştırdık…