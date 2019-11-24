Ekonomi Enerji kimlik belgeli bina sayısı 1 milyona yaklaştı, denetimler ara vermeden devam ediyor
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'Enerji kimlik belgeli' bina sayısı 1 milyona yaklaştı, denetimler ara vermeden devam ediyor

'Enerji kimlik belgeli' bina sayısı 1 milyona yaklaştı, denetimler ara vermeden devam ediyor

Türkiye'de, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı.

Haber Merkezi AA
Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı.
Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2011'de uygulamaya alınan EKB, bakanlığın geliştirdiği BEP-TR yazılımı üzerinden yetkili EKB uzmanları tarafından düzenleniyor.

  • EKB, 2011'den itibaren yapı ruhsatı alan tüm binalara, EKB uzmanlık eğitimi almış, yetkilendirilmiş mühendis ve mimarlar tarafından veriliyor. Ülke genelinde 5 bin 100, EKB oluşturmaya yetkili firma bulunuyor ve bu firmalarda 6 bin 400 yetkili uzman görev alıyor.

Mevcut veya yeni bina için EKB uzmanlığı almak isteyen firma ve kişiler, gerekli eğitimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlardan alabiliyor.

Ayrıca 1 Kasım 2017'den sonra düzenlenen EKB'ler, e-Devlet üzerinden de görülebiliyor.

Ekim 2019 itibarıyla EKB düzenlenmiş bina sayısı 920 bine ulaştı. Bu binaların 150 bini eski, 770 bini ise 2011 sonrası yapılan binalardan oluşuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda EKB uzmanları, belgelerin doğruluğu konusunda denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

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En çok EKB'li bina İstanbul, Ankara ve İzmir'de

  • En çok EKB'li bina 165 bin 983 ile İstanbul'da, 87 bin 806 ile Ankara'da ve 71 bin 278 ile İzmir'de bulunuyor.

En çok EKB belgesine sahip diğer iller ise şöyle:

"Bursa 40 bin 805, Antalya 38 bin 135, Kocaeli 35 bin 709, Muğla31 bin 502, Konya 27 bin 182, Eskişehir25 bin 487 ve Balıkesir 23 bin 968."

Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen EKB, ülke genelinde çevreci binaların sayısının artmasını, sera gazı salınımının azaltılmasını sağladı.

Bu kapsamda ülke genelinde 2011 yılından sonra inşa edilen 770 bin bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılan binalara oranla yüzde 60 azalttı.

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EKB nedir?

  • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.

Enerji tasarrufunun yolları
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Özellikle kış aylarının gelmesiyle artan doğalgaz faturalarının aile ekonomisine zarar vermemesi amacıyla, daire sakinleri ve apartman yöneticileri Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı Sistemine geçmeli. Sistem sayesinde, her bağımsız bölüm tükettiği kadar ödeme yapacağından, başkasının sorumsuzca kullandığı enerji eşit olarak pay edilmeyerek adil paylaştırma sağlanır. Kendi kullandığı kadar ısı ve su bedeli ödeyeceğini bilen daire sakini bireysel ayarlamalar sayesinde, yüzde 15 ila yüzde 45 arasında yakıt tasarrufu sağlayabilir. Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı ve Kontrol Sistemleri sayesinde daire başı yaklaşık olarak yılda 300-600 TL arasında tasarruf edilebilir. Doğalgaz tüketimi bina bazında ortalama yüzde 27,5 düşer. Doğru uygulamalar ile ülkemizde bulunan toplam 21.662.260 konutta, ülke olarak yıllık yaklaşık 3.8 Milyar Türk Lirası (1 milyar dolar) tassarruf elde etme fırsatı vardır. Şu ana kadar sistemin uygulandığı binalarda yaklaşık 240 milyon TL doğalgaz tasarrufu sağlanmıştır.
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Merkezi sistemle ısıtılan bir binada yaşıyorsanız, ısı tüketiminin ölçüldüğü ve kontrol edildiği sistemlerin kurulması için yöneticinizle görüşün. Kısa ve düzenli aralıklarla otomatik kaydedilen ölçüm verileri ile evinizdeki rutin enerji israfını kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca, tasarruf çözümlerini gerçek ölçüm verilerine dayandırmak gelişigüzel çözümlere yönelmekten çok daha güvenilir sonuçlar verir. Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı Sistemi sayesinde kullanmadığınız enerji için para ödemek zorunda da kalmamış olursunuz.
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Cam filmi sayesinde, camlardan giren sıcak hava ve soğuk hava engellenebilir. Duvarlara uygulanan mantolama gibi cam filmi de iç ortamdaki ısıyı önemli ölçüde korumayı sağlar. Özellikle seramik cam filmleri tercih edilirse, hem güneşin zararlı ışınlarından korunulabilir hem de güneş ısısını yüzde 99'a varan oranlarda engelleyerek enerji tasarrufu sağlanabilir.
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Mantolama; kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağlar. 2017 yılına kadar alınması yasal zorunluluk haline gelen enerji kimlik belgesi için de öncelikle dış cephe mantolaması şartı aranıyor.
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Genellikle güneş ışınlarını engellemek için kullanılan panjurlar ortamdaki ısının korunmasına da yardımcı olur.
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Kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak ısı ve serinlik kaybını önleyin. Evinizin pencereleri ahşap çerçeveli ise cam kenarlarının macunlandığından ve çerçevelerde boşluk kalmadığından emin olun. PVC kasa ve doğramalar ısı kaybını önlemek için idealdir. Ahşap kapı ve pencerelerde ise izolasyon bantları ve çıtaları kullanarak yalıtım sağlayabilirsiniz.
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Evinizin duvarlarında ve çatınızda açık renkli yalıtıcı boya kullanın. Evinizin iç ve dış duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı açık renk boyaları tercih edin. Böylece yüzde 25'e kadar ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tür boyaların yüksek yansıtma özelliği sayesinde iç mekanlardaki aydınlatma donanımını daha az kullanarak tasarruf yapmış olursunuz.
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Tüm elektrik ampullerini tasarruflu ampullerle değiştirin. Yapılan araştırmalar, 75 vatlık akkor flamanlı ampuller yerine 15 vatlık tasarruflu ampuller kullanıldığında aynı aydınlatma kalitesinin yüzde 80 daha az enerji tüketimi ile elde edilebildiğini gösteriyor. Üstelik tasarruflu ampuller eski tip ampullere göre sekiz ila on kat daha uzun ömürlü.
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Enerji sınıfı A ve A+++ olan aygıt ve makineleri tercih edin. Yapılan araştırmalar, en yüksek verimli cihazlar ile en düşük verimli cihazlar arasında yüzde 60 civarında enerji tüketimi farkı olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, enerji verimlilik sınıfı A olan bir buzdolabı, D sınıfı buzdolabına göre yüzde 45, G sınıfı buzdolabına göre yüzde 56 tasarruf sağlıyor.
Enerji tasarrufunun yolları
Soğuk ve uzun kış gecelerinin başlamasıyla birlikte elektrik, doğalgaz faturaları da korkutmaya başladı. Türkiye'de enerji ve ısı tasarrufu bilincini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER); alınabilecek bazı basit ama etkili yöntemlerle, enerji tasarrufu sağlamanın mümkün olduğu uyarısında bulundu.


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