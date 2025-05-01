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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

11:281/05/2025, Perşembe
AA
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Resmi Gazete
Resmi Gazete

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güroymak Depolamalı RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı amacıyla Bitlis'te bulunan bazı Taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaletepe Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Erzurum'un Tortum İlçesi, Ziyaretli Mahallesi içinde bulunan 189 ada, 16 parsel numaralı taşınmazların EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 154 kilovolt (kV) Uludere-Beytüşşebap-Hakkari Enerji İletim Hattı Projesi kapsamındaki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.




#enerji projeleri
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