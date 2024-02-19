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Ekonomi

Enerjide en güvenilir ortak Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın sürekli olarak “Avrupa’ya enerji vermemekle” suçlandığını belirterek, “Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor" dedi.

04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:13 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'a verdiği mülakatta, enerji sektörü ve Ukrayna savaşındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ALMANYA KENDİ EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR

Batılı ülkelerin Rus gazı almayı bırakarak Rus ekonomisine kalıcı zarar vermeyi hedeflediğini söyleyen Putin, sürecin bunun aksine geliştiğini dile getirdi. Vladimir Putin, "Geri dönüşü olmayan sürece giren onlar olmaya başladı. (Avrupa’daki) İmalat sanayii, ABD dahil, daha uygun koşulların yaratıldığı ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü doğal gazı sıvılaştırmaları, sonra okyanusa göndermeleri ve sonra yeniden gaz haline getirmeleri gerekiyor. Bütün bunlar ek maliyet ortaya çıkarıyor" şeklinde konuştu.

Putin ayrıca, Alman hükümetinin yürüttüğü mevcut politika sebebiyle kendi ekonomilerinin geleceğine devasa zararlar verdiğini belirtti.

BİZ AVRUPASIZ DA İŞLERİ HALLEDERİZ

Rusya’ya enerji sevkiyatını kısıtladığına dair suçlamalar yöneltildiğine dikkati çeken Putin, "Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor" diye konuştu.

Putin, Avrupa’nın Rus gazı alıp almayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğine işaret ederek, "İhtiyaçları varsa alırlar, yoksa biz de onlarsız hallederiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Kacır: Sınırları bin kilometreye yaklaşan Tayfun füzesini bu milletin yetiştirdiği evlatlar üretiyor
Bakan Kacır: Sınırları bin kilometreye yaklaşan Tayfun füzesini bu milletin yetiştirdiği evlatlar üretiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hemşehirlileriyle bir araya geldiği toplantıda sınır ötesinde kullanılan savunma sistemleriyle alakalı konuştu. Bakan Kacır, “Türkiye bugün dünyada 1 numara. BAYRAKTAR'ı, AKINCI'yı, KIZILELMA'yı, ANKA'yı, ANKA 1'i, ANKA 2'yi, ANKA 3'ü bu milletin evlatları yaptı, gökyüzünde buluşturdu. Sadece bunları mı? Helikopter platformlarını, ATAK'ı, ATAK 2'yi, GÖKBEY'İ, bu milletin mühendisleri, bu milletin teknisyenleri üretti. HÜRKUŞ'u, HÜRJET'i bu milletin yetiştirdiği evlatları, mühendisleri göklere yükseltti. Allah'a hamdolsun az önce değerli vekilim bahsetti. Şimdi artık sınırları bin kilometreye yaklaşan Tayfun füzesini bu milletin yetiştirdiği evlatlar üretiyor. Bu milletimiz için büyük bir kazanımdır. Allah'ın izniyle gidecek daha çok yolumuz var” dedi.


#Diplomasi
#Enerji
#Rusya
#Putin
#Ekonomi
16 dakika önce
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