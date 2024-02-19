Enerjide en güvenilir ortak Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hemşehirlileriyle bir araya geldiği toplantıda sınır ötesinde kullanılan savunma sistemleriyle alakalı konuştu. Bakan Kacır, “Türkiye bugün dünyada 1 numara. BAYRAKTAR'ı, AKINCI'yı, KIZILELMA'yı, ANKA'yı, ANKA 1'i, ANKA 2'yi, ANKA 3'ü bu milletin evlatları yaptı, gökyüzünde buluşturdu. Sadece bunları mı? Helikopter platformlarını, ATAK'ı, ATAK 2'yi, GÖKBEY'İ, bu milletin mühendisleri, bu milletin teknisyenleri üretti. HÜRKUŞ'u, HÜRJET'i bu milletin yetiştirdiği evlatları, mühendisleri göklere yükseltti. Allah'a hamdolsun az önce değerli vekilim bahsetti. Şimdi artık sınırları bin kilometreye yaklaşan Tayfun füzesini bu milletin yetiştirdiği evlatlar üretiyor. Bu milletimiz için büyük bir kazanımdır. Allah'ın izniyle gidecek daha çok yolumuz var” dedi.