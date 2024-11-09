Enflasyonda altı puanlık revizyon

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 4. Çeyrek Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024’ün Dördüncü Çeyrek Enflasyon Raporu’nu dün Ankara’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıkladı. Sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğine işaret edilirken, tüketici enflasyonu tahminleri yukarı yönlü güncellendi. 2024 sonu Q tahmini 6 puan artırılarak yüzde 38'den yüzde 44’e çıkarıldı. 2025 beklentisi yüzde 14'ten yüzde 21'e; 2026 için yüzde 9'dan yüzde 12'ye yükseltildi. Açıklamaya göre, 2024 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımı da yüzde 35,5’ten yüzde 41,8’e revize edildi. Konuşmasında enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kademeli şekilde devam ettiğini belirten TCMB Başkanı Karahan, "Sanayi tarafında firmaların fiyatlama davranışında net bir iyileşme görüyoruz. Fiyat artırmayı planlayan firmaların oranı düzenli olarak geriliyor" dedi. Bununla birlikte Karahan, enflasyon beklentilerdeki iyileşme hızının henüz arzu edilen seviyede olmadığını da söyledi.
İNDİRİM BAŞLASA DA SIKI DURUŞ KORUNACAK
Para politikasındaki sıkı duruşu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Karahan, enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidilmesinin herhangi bir şekilde para politikasında bir duruş değişikliğine işaret etmediğini bildirdi. Karahan, faizde indirim döngüsü başlasa da sıkı duruşun korunacağı mesajını yineledi. Asgari ücretle ilgili resmi ya da gayriresmi bir öneride bulunmadıklarını da belirten Karahan, "İddia edildiği gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Karar verici değiliz" dedi. Karahan, ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin olarak da "Veri odaklı gidiyoruz, ne zaman olacağını söylemek zor" açıklamasını yaptı.
İDEAL DEĞİL AMA CİDDİ BİR SAPMA YOK
Konuşmasında enflasyon ana eğilimini yakından takip ettiklerini kaydeden Karahan, "Ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğünü görüyoruz. Hizmet enflasyonundaki gerileme ise öngörülerimizden yavaş gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. TCMB Başkanı, kira dışında fiyat artışlarında kademeli iyileşme gözlendiğine, eğitim hizmetleri ile üniversite ücretlerinin yüksek oranda arttığına dikkat çekti. Enflasyonda yüzde 42’lik seviyeye aralık yerine ocak ayında ulaşılmasının beklendiğine değinen Karahan, "Yüzde 38 seviyesine ocak ayında ulaşabileceğimizi değerlendiriyoruz. İdeal değil ama çok ciddi bir sapma olduğunu söylemek doğru değil" şeklinde konuştu.
Kiralarda iyileşme Gelecek
- TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da tahmin güncellemesinin belli başlı kaynakları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Bunlardan bir tanesi hizmet enflasyonundaki katılık. Beklediğimizden yüksek gelmesi kira enflasyonundan kaynaklanıyor. Burada birtakım yapısal unsurlar var, bunlar öne çıkıyor. Deprem harcamaları, önceki fiyat kontrolleri gibi... O nedenle orada daha yavaş bir gelişim olduğuna şahit olduk ama önümüzdeki dönemde kira enflasyonu göstergelerine baktığımızda buradaki yavaşlamanın devam edeceğini görüyoruz. Çünkü birçok öncü göstergeye bakıyoruz ve bu göstergeler bize önümüzdeki dönemde kira enflasyonunda kademeli de olsa bir iyileşmenin geleceğini gösteriyor." TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da asgari ücret artışının iktisadi faaliyetin nispeten zayıfladığı dönemde yapılmasının, geçişkenliği azaltacağını vurguladı.