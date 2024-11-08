Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan , yılın son enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı.





Buna göre Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarıldı.





Enflasyon tahmini 2025 için yüzde 14'ten yüzde 21'e 2026 için ise yüzde 12'ye çıkarıldı.





TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.









TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunumundan öne çıkanlar şöyle:





Dezenflasyon süreci devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.





Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Küresel merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor.





Talepteki dengelenme süreci devam ediyor. Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli seyretti. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Talep koşulları enflasyonu düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştı. Üçüncü çeyrekte çıktı açığı geriledi, yılın son çeyreğinde de devam ettiğini değerlendiriyoruz. İç talepte dengelenme sürecek. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.





"Cari dengede olumlu seyir sürecek"





Dış ticaret dengesindeki iyileşmi sürüyor. Cari açığın üçüncü çeyrekte azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cari dengede olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.





"Aylık kira enflasyonu yavaşlayacak"





Enflasyon beklentilerinde iyileşme kademeli olarak devam ediyor. Ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürdü. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme temel malların öncülüğünde devam ediyor. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir. Son çeyrekte aylık kira enflasyonun yavaşlayacağına işaret ediyor.









"Talepteki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor"





Sanayi sektöründe firmaların fiyatlama davranışları iyileşiyor. Üretici enflasyonundaki seyir TÜFE'de mal fiyatlarını olumlu etkiliyor. Temel mallarda fiyat artışları önemli ölçüde zayıfladı. Genel itibarıyla temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor. Talep koşullarındaki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor. Tüm sektörlerin enflasyon beklentileri kademeli bir şekilde geriliyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil.





"TL mevduatın yüzde 56 seviyesine ulaştı"





Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla destekleniyor. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Uzun vadeli TL finansman maliyetlerinin azaldığını gözlemledik. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin TL'ye geçişi ve tasarrufları destekleyici seviyelerde kalmasını sağlayacak. TL varlıklara olan ilgi arttı. TL mevduatın yüzde 56 seviyesine ulaştı, KKM payı yüzde 8'in altına indi.









Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi





2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz.















