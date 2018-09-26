Erdoğan'ın ikazına rağmen dövizde direniyorlar

Dövizle kiralama kanunla kalktı, ancak AVM’ler TL ile sözleşmeleri henüz göndermedi

Dövizdeki aşarı dalgalanmadan sonra, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlü olarak ikaz ettiği TL bazlı kira sözleşmesi hakkında kanuni düzenleme yapıldı.

AVM'ler dövizde direniyor

Ancak, AVM’lerin Ekim ayından itibaren TL bazlı sözleşme yapmaları gerekirken, hiçbir AVM’den bu konuda bir adım gelmedi. Kanuna rağmen onlarca AVM halen kiracılarına döviz kurlarına göre TL kira faturası göndermeye devam ediyor.

Bakanlığa çağrı

İşyeri sahipleri de kanuni düzenlemeden sonra, kiraların nasıl şekilleneceğini henüz bilemediklerini, bunun için 2019 yılı planlamalarını yapamadıklarını söylediler. TL rakamlı, yeni kira fiyatlı yeni sözleşmelerin kiracılara ulaştırılması için Ticaret Bakanlığını daha etkili görev davet eden perakende sektörü temsilcileri, bu hususta bakanlığın net bir tavır ortaya koyması gerektiğini söylediler.

EKONOMİ Erdoğan'ın döviz talimatı kiracıları sevindirdi

Birçok AVM ise fatura kestiği günkü kuru uyguluyor. Kanun çıkmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir AVM TL cinsinden kiracısına sözleşme göndermedi.

Devreye arabulucular girecek

Dövizle kiralamaların yasaklanmasından sonra, yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak belirli bir kur seviyesinin olmayışı kafalarda soru işareti oluşturdu. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, çözüm merkezinde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilerek; gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli çözümler sunacak yapılar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; 12 Ekim 2018 tarihine kadar, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek. Taraflar ortak paydada buluşamazlarsa arabulucular devreye girecek.

REKLAM

EKONOMİ Fırsatçılar Euro'yu 9 TL yaptı

EKONOMİ THY kargo ve yatırım şirketi kurdu