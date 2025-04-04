Erken ödemeyle 150 milyon dolar tasarruf

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin satın alımı için 2022’de kullandığı kredinin refinansman sürecini tamamladı. Bu süreçte, 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak üzere toplam, 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödendi. Kalan bakiye ise 5 yıl vadeli, 750 milyon dolar tutarındaki yeni bir krediyle refinanse edildi. Varlık Fonu, güçlü nakit akışı ve uygun maliyetli finansman kaynakları sayesinde ilk kez bir kredisini erken ödeme imkânı elde etti. Gerçekleştirilen refinansman sayesinde toplamda 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlandı.





İZMİR LİMANI’NA YENİ YATIRIM

Yeni krediyle birlikte, önceki anlaşmadaki vade sonu balon ödeme yapısı kaldırıldı; taksitler vade geneline yayıldı ve ödeme planı Türkiye Varlık Fonu'nun nakit akışına uygun hale getirildi. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, “Bu işlem, Türkiye Varlık Fonu’nun hem finansal disiplinini hem de uzun vadeli vizyonunu ortaya koyuyor. Güçlü bilanço yapımız ve stratejik yaklaşımımızla Türkiye’nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz ve 2025 yılında maden ve İzmir Limanı’nda yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.





TÜRK TELEKOM’UN HİSSE DEĞERİ 2,5 MİLYAR $

Türkiye Varlık Fonu’nun 1.65 milyar dolara satın aldığı Türk Telekom hisselerinin borsa değeri en yüksek 3 milyar dolar seviyelerini görmüş olup hali hazırda (%55 hisse) güncel değeri 2,5 milyar dolar seviyesinde. TVF’nin 285 milyon dolar bedelle satın alıp birleştirdiği Türkiye Sigorta’nın borsa değeri de yaklaşık 3 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.



